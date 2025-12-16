快訊

財劃法不副署 牛煦庭：賴總統糟蹋憲法 我們還客氣什麼

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人牛煦庭今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供
國民黨發言人牛煦庭今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供

府院拍板不副署財劃法，藍營支持者盼國民黨提出反制。國民黨發言人牛煦庭表示，賴清德總統想越過民意，糟蹋憲法、糟蹋國會，「我們還客氣什麼」，大家都有很多建議，黨中央和黨團都收到了，但什麼方法打擊效果最好，給大家一點時間討論，眼下要做的是穩住局面，有節奏的精準打擊。

牛煦庭今接受「千秋萬事」廣播專訪表示，民進黨政府「賴皮一時爽，一直賴皮一直爽」，青鳥一直說「國民黨不敢倒閣」，但明眼人都知道，倒閣的背後就是「免洗的行政院長換真刀真槍的國會」，對民進黨而言是無本生意，賴總統換人沒有成本，也不需要經過國會同意。

牛煦庭說，去年民進黨政府不講道理，發動大罷免，在野黨最後全員存活，民意已經再次給予很明顯的信號，就是請你賴總統接受朝小野大的現實，再固執、再有想法也要尊重現實、順應民意；沒想到一年之後又來了，又說倒閣，不服輸翻桌。

牛煦庭說，民進黨已經沒招了，連行政院長卓榮泰都跳出來說要當憲法的守護者，到底憑什麼？憲法明文規定，行政院提出的覆議案若輩否決，政院即應接受立院之決議，現在政院說不接受、不執行，就是違憲了。社會正在見證這一齣荒唐的戲碼，不用擔心他們要幹嘛，在野黨照本來的節奏走就對了。

牛煦庭說，對於賴政府的巨嬰行為，大家都很生氣，外界有很多不同建議，例如提彈劾案、開國際記者會、上街頭等，都是很好的建議，由於戰場在立法院，任何策略除了要先跟黨團商量、也要與民眾黨有默契。現在有個照妖鏡放在那邊，先讓社會大眾看一下，這群巨嬰有多麼荒唐，再來決定因應措施，這時候的內部盤整溝通，集合藍白的力量再一起發動，才是重要的。

牛煦庭說，昨天黨團也有在討論，立法院一定會照推法案，副署或不副署你家的事，代表民意行使職權是立委的工作，在野黨照常工作就愈顯得執政黨荒唐，這也是方法。另一軸線是學術界怎麼看、社會大眾在想什麼，但凡有法學素養的人都知道這是很荒唐的事，該說點什麼吧？

