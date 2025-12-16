貪汙5萬以下免刑賴總統批在野 王鴻薇：在給賴瑞隆難堪？

行政院長卓榮泰拍板「不副署」財劃法修正案，賴清德總統也發布錄影談話力挺，批在野黨通過「讓5萬元以下貪汙免除其刑」。國民黨立委王鴻薇提及清潔隊員因轉贈殘值32元電鍋予拾荒老婦，被以貪汙罪起訴的案件，表示賴清德不知民間疾苦，民進黨立委蔡易餘、賴瑞隆都曾提案修法，不知道現在是在給誰難堪？

在卓榮泰決定不副署財劃法修正案後，賴清德也以錄影發表談話，表示國會正強行推動對國家、國人帶來重大威脅的「濫權立法」，一連串的修法行動缺乏朝野充分討論，甚至違背憲政原則等。

王鴻薇說，賴清德昨晚深夜發表影片，宣示力挺行政院長拒絕副署財劃法。然而短短一個影片，除了露出違憲把自己當皇帝的真面目，更暴露出賴清德完全不知民間疾苦，只會關在總統府裡算計。

王鴻薇表示，賴清德於影片痛批在野黨通過，「讓5萬元以下貪汙免除其刑」，賴清德該不會連社會矚目的「清潔員送32元舊電鍋涉貪案」都不知道？這件事情源自於，台北市環保局一名黃姓清潔隊員，將回收殘值32元電鍋轉贈拾荒老婦，被檢方依貪汙罪起訴，後經法院判處有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年，引發情輕法重質疑，甚至讓許多民眾連署求情。

王鴻薇批，賴清德是每天都在總統府裡想著怎麼鬥爭在野黨，連社會發生這麼重大的事都不知道嗎？還是這種底層人民生活，「我們賴大總統不屑一顧？」也就是因為此案曝光引發關注，法務部才啟動修法程序，擬針對小額貪汙案件，若符合要件，可減刑甚至免刑，程序持續推動中。除了法務部，包括民進黨立委蔡易餘、賴瑞隆都提案相同內容，不知道現在是在給誰難堪？

王鴻薇表示，法務部長鄭銘謙、蔡易餘、賴瑞隆，哪個是賴清德口中「挺貪汙傷害國家廉政」的，拜託自己站出來跟賴清德道歉。