藍委民團盼政府修法 讓捷運聯開案能兼顧社宅

中央社／ 台北16日電

國民黨立委牛煦庭今天表示，賴政府上任超過1年半，下一階段社宅興辦計畫仍未核定；呼籲透過財政收支劃分法增加地方政府的財源，搭配內政部與交通部修法增訂政策導引，讓地方政府有真正的誘因，將TOD及捷運聯開案保留一定比例作為社會住宅

牛煦庭今天與OURs都市改革組織、崔媽媽基金會、社會住宅推動聯盟等民間團體召開記者會，牛煦庭表示，賴政府上任超過1年半，下一階段社宅興辦計畫仍未核定，行政院長卓榮泰雖坦言用地取得困難、預算有限，並要求採「多元方式」推動，但目前仍舊卡關。

牛煦庭呼籲，透過財劃法增加地方政府的財源，搭配內政部與交通部修法增訂政策導引，讓地方政府有真正的誘因，將大眾運輸導向開發（TOD）及捷運聯開案保留一定比例，做為社會住宅。

牛煦庭強調，不論透過內政部、交通部修正子法的方式，或是修正住宅法來達成TOD制度的改革，都是可以討論的方向，最終目標就是希望TOD不能只停留在財務平衡工具而已，而是真正能夠兼顧擴充社會住宅數量，落實居住正義。

社會住宅推動聯盟召集人孫一信認為，地方政府因財劃法修正，統籌分配款多了許多，在財源增加的狀況下，應多考慮民眾的社會住宅需求。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱也提到，財劃法修法後，地方政府就不能永遠用財政壓力當藉口，賣掉所有聯開宅，建議內政部應盡快修訂「都市計畫細部計畫審議原則」，交通部也應盡快修訂「大眾捷運系統土地開發辦法」，具體要求TOD開發案，保留一定比例的住宅，做為長期租賃住宅或社宅使用。

社會住宅 牛煦庭 交通部

