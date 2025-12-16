綠黨團：不副署防國會暴衝 恢復憲法法庭可解朝野僵局

快訊

中央社／ 台北16日電

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，朝野陷入僵局，除了藍白暴衝外，另一個就是憲法法庭被癱瘓，只要憲法法庭恢復運作，就沒有所謂的僵局；他認為，立院通過停砍公教年金修法，違背主流民意與牴觸國家利益，在憲法法庭恢復正常運作前，政院也恐怕只能以不副署這樣的手煞車方式，防止國會繼續暴衝。

總統賴清德發表談話提及在野黨將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣，引發在野批評。

鍾佳濱指出，由於憲法法庭被藍白癱瘓，行政院才以不副署的方式，想用手煞車讓這輛失速列車暫時止住，而賴總統作為國家元首、憲法的最後捍衛者，他表達的談話內容，顯然是對時局感到憂心，也希望在野黨就此打住，勿讓國家墜入萬劫不復的深淵。

此外，賴總統15日舉行國政茶敘，立法院長韓國瑜以「要先取得三黨團授權」為由，婉拒出席。

鍾佳濱說，今年2月賴總統曾邀請五院院長院際協商，當時韓國瑜有出席，這次韓國瑜卻以沒有得到黨團授權沒有出席，希望韓國瑜未來能正視院際協商，和總統共同調解憲政機關彼此的爭議。

此外，針對在野陣營不滿卓榮泰不副署，揚言要上街抗議一事，鍾佳濱說，藍白在國會握有多數，可以通過他們想要的法案，如果在野對卓榮泰不滿，應該循憲法機制進行，即提出不信任案，但藍白卻不敢，只敢要求民眾上街背書，令人非常遺憾。

談到目前的朝野僵局，鍾佳濱表示，會造成這個局面，除了藍白暴衝之外，另一個就是憲法法庭被癱瘓，他認為只要憲法法庭恢復運作，就沒有所謂的僵局，但憲法法庭未必能處理所有的政治問題，因此藉由定期的國會改選，這是民主國家追尋最新主流民意的方式。

鍾佳濱進一步指出，有在野人士提到，如果走到解散國會全面改選局面的話，總統也應一起改選，其實這件事情不難，因為只要重新改選後，倘若在野取得2/3的席次，就可以對總統發動罷免，若提案通過之後就交由全民投票。

對於立法院會近日通過修法停砍公教年金案，行政院是否也會以不副署方式處理，鍾佳濱回應，此案不僅傷害現職教師權益，也讓年金無法永續經營，顯然違背社會主流民意、牴觸國家利益，類似這樣的法案，相信行政院在憲法法庭恢復正常運作前，恐怕只有用這樣的手煞車，防止國會繼續暴衝。

行政院長卓榮泰昨天宣布不副署財劃法，引發各界討論，賴總統也提到，在野黨推動「離島建設條例」、「國籍法」等修法，這一系列正在加速推動的濫權立法，不是民主的展現，而是對民主的侵蝕，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

