整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

行政院長卓榮泰於12月15日宣布不副署《財政收支劃分法》，創憲政首例，使得立法院三讀通過的法律暫時無法施行，中央與地方財政安排暫時中止，並引發朝野及學界對憲法權力分立與程序正義的討論。

「聯合新聞網」整理一次看懂財劃法爭議、不副署影響、支持與反對者理由。

文章目錄 「不副署」是什麼？

「不副署」的影響？

財劃法爭議為何？

財劃法不副署理由

財劃法不副署影響

不副署支持者怎麼說

不副署反對者怎麼說





「不副署」一詞指行政院長（或相關行政機關首長）依照憲法賦予的權限，不在法律文本上簽署（副署）該法律，等同拒絕承認該法律的行政性效力。

根據「中華民國憲法」第37條，法律需「總統公布」並由行政院長副署後始能公告施行；若行政院長拒絕副署，該法律不能依法正式成為有效法律。此機制主要源於憲政體制中行政與立法分工設計，讓行政機關在極端情況下，有權提出不同意見，作為對立法院立法行為的制衡手段。

此次財劃法的爭議中，行政院長卓榮泰表明，針對《財政收支劃分法》，行政院將不副署，寫下憲政首例，但並無法律禁止行政院行使此項權利。





行政院長不予副署的決定，直接影響法律的施行程序，使立法院通過的《財政收支劃分法》（簡稱財劃法）在程序上無法進入總統公布與施行階段，法律效力暫時中止。行政院強調這將避免該修正案可能讓中央政府舉債超過法定上限、侵害中央財政規劃能力與政策執行能力等問題。

行政院否決副署行為亦引發朝野對立擴大，部分縣市首長與立委警告，若中央拒絕執行通過之法律，可能造成中央與地方財源安排、統籌分配款支用等施政困難，影響地方政府年度預算編列與基本服務。反對者更指此舉違反憲政精神與三權分立框架，可能削弱立法院立法成果的落地效力。此外，政治局勢僵局可能延伸至其他重大法案審議與預算案程序。





財劃法紛爭，立委質疑地方以更多統籌分配款大發現金。圖／本報資料照片

《財劃法》為規範中央與地方政府間財政收入、支出與分配比率的重要法律。立法院於11月14日通過新版修正後，行政院提出覆議，但遭否決。根據程序，此修正版本最遲須於12月15日公告施行。

行政院認為新版財劃法修正過程及內容存在重大憲政爭議，可能侵害行政權的預算配置與施政策略決定權，甚至削弱中央財政永續能力，並對施政優先順序產生擠壓效應。賴清德總統亦批示該版本破壞財政永續與政府施政部署。

行政院主張憲法賦予行政院長不副署權利，因此決定不予副署此版本財劃法，並公開加註意見聲明。立法院及在野黨則批評此舉破壞立法尊嚴與權力分立原則，形成朝野間憲政對峙。





行政院長卓榮泰表示，政院決定不予副署的主要理由如下：

1.違憲疑慮重大：認為立法院修正過程及內容違反憲法權力分立、侵害行政權專屬預算編列權與責任政治原則。

2.財政可持續性受損：修正後可能導致中央政府舉債超過法定上限，削弱中央對國家政策與經濟平衡的規劃能量。

3.施政能力衝擊：若依修正案執行，中央在國防、社福、治水等重大公共政策資源調度將受到拘束、不利全民福祉。

卓揆特別指出，此不副署行為是對憲政制度的忠誠表現，若立法院不滿可依法透過不信任案來制衡。





不副署意味着《財劃法》版本在程序上無法正式施行，使中央與地方財政分配安排的法律基礎暫時失效，造成政策推動與地方預算編列的不確定性。

憲政程序上，立法院可對行政院長提出不信任案，若通過，行政院長需辭職，總統可考慮解散立法院並重新選舉；同時，立法院或政黨團體可以提出釋憲請求，以憲法法庭審查爭議法律內容是否違憲。

政治面上，不副署事件將朝野對立提升，可能影響後續預算案審議與其他重要法案的立法進度。若無有效協商機制啟動，憲政僵局或將延續至下一屆立法機關重啟法案審議，進一步影響中央與地方關係、財政機制改革與台灣治理效能。





行政院長卓榮泰不副署「財政收支劃分法」修正案，賴清德總統發布錄影談話表態支持並呼籲立法院撤回爭議法案，他願赴立法院進行國情報告。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰：依照憲法第37條行使副署權利，不副署是為「停止惡法對國家的傷害」，這是行政院長維護憲政體制與國家財政永續責任。若國會不滿可提不信任案倒閣制衡。

賴清德總統：野黨推動一系列立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣；他支持行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案的決定。

台南市長黃偉哲：財劃法立法程序並不周延，對國家財政有很大負面影響，閣揆不副署立法院通過很糟的法案，事實上也合憲。





台灣民眾黨主席黃國昌12月15日於立法院議場門口，表達對行政院不副署財劃法修正案之不滿。記者曾原信／攝影

民眾黨主席黃國昌：這是對民主制度最嚴重的踐踏，即使蔣中正擔任總統時，也不敢用這種方式直接沒收立法院通過的法律。

台北市長蔣萬安：不副署是惡意杯葛，希望行政院依照憲法來執行立法院通過法案，不應該違法違憲在先，威脅說要倒閣、解散國會，此舉不符憲政原則。

前大法官黃虹霞：憲法架構十分詳細，不允許一權獨大，行政、立法、司法、考試、監察各院都不能「誰說了算」，均須恪遵憲法。