卓揆不副署財劃法 周春米批立法院擴權濫權擅權已達違憲

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米說，財劃法一再修法，中央舉債已超過公債法規定，立法院也沒有審行政院送出預算，對地方縣政運作造成困擾，立法院已經擴權、擅權與濫權到違憲程度，行政院有必要做維護憲法、維護行政權，不副署地方是支持的。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米說，財劃法一再修法，中央舉債已超過公債法規定，立法院也沒有審行政院送出預算，對地方縣政運作造成困擾，立法院已經擴權、擅權與濫權到違憲程度，行政院有必要做維護憲法、維護行政權，不副署地方是支持的。記者劉星君／攝影

立法院日前三讀通過財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰決定「不副署」。曾擔任法官、律師的屏東縣長周春米說，財劃法一再修法，中央舉債已超過公債法規定，立法院也沒有審行政院送出預算，對地方縣政運作造成困擾，立法院已擴權、擅權與濫權到違憲程度。

周春米說，行政院有必要做維護憲法、維護行政權很重要的動作，行政院不副署這樣的違憲條文，地方上是支持的。若社會再爭議下去，應該要讓憲法法庭來運作，讓司法權來定於行政與立法之間如何平衡，這才是國家福氣。

周春米說，地方一直很努力，中央在大南方相關建設大步向前時候，我們真的很辛苦，希望所有亂象可以趕快來結束，大家不管是坐下來談，或是由憲法法庭來做判斷，希望能再往前推一步。

行政院 憲法法庭 立法院

