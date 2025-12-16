快訊

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

高速撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

聽新聞
0:00 / 0:00

行政院不副署財劃法竹縣預算短缺56億 楊文科表遺憾盼中央盡速溝通

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
行政院昨宣布不副署「財劃法」，新竹縣長楊文科今天於新竹縣政府主管會報中深表遺憾。圖／縣府提供
行政院昨宣布不副署「財劃法」，新竹縣長楊文科今天於新竹縣政府主管會報中深表遺憾。圖／縣府提供

行政院昨宣布不副署「財劃法」，新竹縣長楊文科今天於新竹縣政府主管會報中深表遺憾，他指出這是人民的願望，不副署將造成新竹縣財源負擔，期盼中央、行政院跟立法院應該盡速地溝通協調，以天下蒼生為念。

楊文科說，對於這次行政院不副署「財劃法」通過，他深表遺憾，因為他一直以來希望中央政府跟地方政府都必須要合作，並以天下蒼生為念，如果以今年3月通過的「財劃法」，進行編列明年度總預算，新竹縣財源缺口將達56.54億元。

楊文科再次強調，希望中央能盡速將有利於民生、經濟、人民生活相關的基礎設施調整、社會福利制度補助、教育設施新建等計畫，給予支持，讓竹縣各項建設跟社會福利補助，讓縣民生活得更安寧。

財政處長彭惠珠說明，「財劃法」的修法主要希望保障各縣市的一般性補助款跟計畫型補助款。昨日不副署的為立法院今年11月14日所所提出的修正案。將影響竹縣明年度一般性補助款，原來68億剩52億，計畫性補助款原編列80.58億，扣除墊付案20.2億，中央僅核定3.84億，初估編列計畫性補助款缺口大概56.54億元。

主計處長黃訓佳指出，關於一般性補助款，今年已按照52億編列納入明年預算，較不受影響。比較嚴重影響預算是計畫性補助款缺口56.54億元，成為最大缺口，當時縣府也是依據中央核定函，進行編列相關預算。如果中央沒有副署，這增加的56.54億計畫型補助款，將加重新竹縣財源負擔。

補助款 行政院 新竹

延伸閱讀

逆少子化！教育預算翻倍成長 竹縣明年教育經費201億元創新高

前縣長陳進興辭世享耆壽93歲 楊文科追念：前瞻擘畫新竹藍圖

楊文科開砲批中央「走錯路線」 幽默喊話：男人要加油

藍竹縣長3搶1網內互打 楊文科引「馬謖失街亭」典故示警

相關新聞

卓榮泰嗆倒閣 黃國昌9月前就神破解 加一條件就支持？

行政院長卓榮泰創憲政首例行使「不副署權」，他還嗆在野黨可以「倒閣」反制他。民進黨政府的「倒閣牌」，民眾黨主席黃國昌在9個...

賴總統稱在野獨裁 學者：行政機關不執法等同宰制立法權

行政院長卓榮泰昨日拍板「不副署」財劃法修正案，賴清德總統昨日深夜也發布錄影談話，指國會正濫權立法，將台灣推向「立法濫權、...

卓揆不副署財劃法 周春米批立法院擴權濫權擅權已達違憲

立法院日前三讀通過財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰決定「不副署」。曾擔任法官、律師的屏東縣長周春米說，財劃法一再修法...

行政院不副署財劃法竹縣預算短缺56億 楊文科表遺憾盼中央盡速溝通

行政院昨宣布不副署「財劃法」，新竹縣長楊文科今天於新竹縣政府主管會報中深表遺憾，他指出這是人民的願望，不副署將造成新竹縣...

閣揆不副署財劃法成憲政首例 學者揭藍白版財劃法問題

立法院日前三讀通過「財政收支劃分法」修正案，行政院認此窒礙難行，提出覆議也遭立法院否決，行政院長卓榮泰決定「不副署」。中...

【重磅快評】賴清德要立院撤案 不懂法更虛情假意

行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，賴清德總統發布錄影談話表態支持並呼籲立法院撤回「爭議」法案，他願赴立法院進行國情報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。