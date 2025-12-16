行政院不副署財劃法竹縣預算短缺56億 楊文科表遺憾盼中央盡速溝通

行政院昨宣布不副署「財劃法」，新竹縣長楊文科今天於新竹縣政府主管會報中深表遺憾，他指出這是人民的願望，不副署將造成新竹縣財源負擔，期盼中央、行政院跟立法院應該盡速地溝通協調，以天下蒼生為念。

楊文科說，對於這次行政院不副署「財劃法」通過，他深表遺憾，因為他一直以來希望中央政府跟地方政府都必須要合作，並以天下蒼生為念，如果以今年3月通過的「財劃法」，進行編列明年度總預算，新竹縣財源缺口將達56.54億元。

楊文科再次強調，希望中央能盡速將有利於民生、經濟、人民生活相關的基礎設施調整、社會福利制度補助、教育設施新建等計畫，給予支持，讓竹縣各項建設跟社會福利補助，讓縣民生活得更安寧。

財政處長彭惠珠說明，「財劃法」的修法主要希望保障各縣市的一般性補助款跟計畫型補助款。昨日不副署的為立法院今年11月14日所所提出的修正案。將影響竹縣明年度一般性補助款，原來68億剩52億，計畫性補助款原編列80.58億，扣除墊付案20.2億，中央僅核定3.84億，初估編列計畫性補助款缺口大概56.54億元。

主計處長黃訓佳指出，關於一般性補助款，今年已按照52億編列納入明年預算，較不受影響。比較嚴重影響預算是計畫性補助款缺口56.54億元，成為最大缺口，當時縣府也是依據中央核定函，進行編列相關預算。如果中央沒有副署，這增加的56.54億計畫型補助款，將加重新竹縣財源負擔。