快訊

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

高雄某飯店疑食物中毒11人上吐下瀉 衛生局採檢釐清

政院不副署財劃法 藍：不會退卻將繼續推民生法案

中央社／ 台北16日電

行政院拍板不副署財劃法，國民黨立法院黨團書記長羅智強今天表示，國民黨絕不會因為總統賴清德違憲行為有任何退卻，會加緊推出各項民生、福國利民法案。

依據程序，立法院11月14日三讀通過修正的財劃法，最晚須於12月15日公告。不過，行政院長卓榮泰在15日舉行「捍衛憲政秩序」記者會中表示，這版本的財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論的民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲政。

羅智強今天受訪表示，賴總統的憲政智慧已到了外星人等級，從來沒聽過全世界有在野獨裁這個名詞，請問賴總統，立法院通過的法案執政黨不副署、不執行，那立法院存不存在的差別是什麼。沒有立法權的平衡，那叫行政獨裁，全世界只有行政權有獨裁的可能性，什麼時候有在野獨裁。

此外，談到是否提出倒閣，羅智強說，卓榮泰已經被搞成像菜瓜布一樣，換掉一個卓榮泰，還有千千萬萬個卓榮泰，這是賴總統的陽謀，犧牲一個菜瓜布，然後宣布解散國會，60天的重選期，就可以當土皇帝60天，最後換新的行政院長上來。

國民黨立委洪孟楷則說，國民黨不是不敢倒閣，是不需要倒閣，沒有必要陪民進黨政府玩辦家家酒，倒閣後總統得解散國會，所以拿免洗的行政院長來換真金白銀一票票選出來的立委席次，天底下有那麼便宜的事嗎。

洪孟楷表示，立法院會繼續運作，如果三讀通過的法案，行政院都擋著不副署，那是行政院的事，自己去面對廣大的民眾與民意。

行政院 立法院 倒閣

延伸閱讀

卓榮泰稱不副署財劃法修法 侯友宜：政治紛爭多多溝通

卓揆不副署財劃法 李彥秀：如炸彈客炸毀朝野薄弱互信

卓榮泰不副署財劃法 陳其邁籲「恢復憲法法庭」

卓榮泰嗆倒閣 黃國昌9月前就神破解 加一條件就支持？

相關新聞

不副署財劃法 翁曉玲：如「欽定憲法大綱」 不到3年滿清滅亡

行政院長卓榮泰拍板「不副署」財劃法修正案，賴清德總統也發布錄影談話力挺，批「在野獨裁」。國民黨立委翁曉玲說，滿清末代皇帝...

財劃法不副署 牛煦庭：賴總統糟蹋憲法 我們還客氣什麼

府院拍板不副署財劃法，藍營支持者盼國民黨提出反制。國民黨發言人牛煦庭表示，賴清德總統想越過民意，糟蹋憲法、糟蹋國會，「我...

貪汙5萬以下免刑賴總統批在野 王鴻薇：在給賴瑞隆難堪？

行政院長卓榮泰拍板「不副署」財劃法修正案，賴清德總統也發布錄影談話力挺，批在野黨通過「讓5萬元以下貪汙免除其刑」。國民黨...

卓榮泰不副署財劃法 今強調「守護國家主權與安全」

行政院長卓榮泰昨召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」時指出，立法院再修正的「財政收支劃分法」明顯違憲，為履行國家最高行政機...

賴總統稱在野獨裁 學者：行政機關不執法等同宰制立法權

行政院長卓榮泰昨日拍板「不副署」財劃法修正案，賴清德總統昨日深夜也發布錄影談話，指國會正濫權立法，將台灣推向「立法濫權、...

卓揆不副署財劃法 周春米批立法院擴權濫權擅權已達違憲

立法院日前三讀通過財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰決定「不副署」。曾擔任法官、律師的屏東縣長周春米說，財劃法一再修法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。