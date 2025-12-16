快訊

閣揆不副署財劃法成憲政首例 學者揭藍白版財劃法問題

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
行政院長卓榮泰昨率政院官員舉行「捍衛憲政秩序」記者會，親上火線表示不副署本次財劃法修法。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰昨率政院官員舉行「捍衛憲政秩序」記者會，親上火線表示不副署本次財劃法修法。記者葉信菉／攝影

立法院日前三讀通過「財政收支劃分法」修正案，行政院認此窒礙難行，提出覆議也遭立法院否決，行政院長卓榮泰決定「不副署」。中興大學環境工程系教授莊秉潔今在臉書發文表示，藍白版的財劃法每人分配，除台北之外的5都，每人分配新北倒數第一、台中倒數第二，藍白版財劃法真的有問題，建議藍白能夠及時醒悟，好好審議政院版財劃法。

卓榮泰昨日舉行記者會，正式宣布將不副署「財劃法」，此為我國閣揆同意權自立法院手中「剝離」後，所創下的憲政首例。

莊秉潔表示，藍白版的財劃法，除了台北之外的5都，每人分配為全台最末端班，新北倒數第一、台中市倒數第二、台南市倒數第三、桃園倒數第五、高雄市倒數第六。卻獨厚台北市，為什麼？

莊秉潔說，再搭配盧秀燕的評論，可以發現除了台北市，其它5都皆負債。盧秀燕曾說，「台中市歲入歲出仍有短差221億元、負債800多億元，六都如新北市短差889億元、桃園市743億元、台南短差250億元、高雄255億元，台中負債800多億元，高雄市負債2000多億元、新北市負債1000多億元」。

莊秉潔提到，應該很清楚藍白版本的財劃法真的有問題，他認為應該減少台北市的統籌分配款，增加其他5都的統籌分配款，建議藍白能夠及時醒悟，好好審議政院版財劃法，來修正目前藍白版的財劃法。

莊秉潔強調，每個人分配錢多或錢少是非常現實的，如果新北市民及台中市民清楚「他們分配的統籌分配款是全台倒數第一及第二，且只有台北市的55%」，明年這兩都藍白的縣市首長如何選？

財劃法 藍白 盧秀燕 卓榮泰

