卓揆不副署財劃法 李彥秀：如炸彈客炸毀朝野薄弱互信

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰昨率政院官員舉行「捍衛憲政秩序」記者會，親上火線表示不副署本次財劃法修法。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰昨率政院官員舉行「捍衛憲政秩序」記者會，親上火線表示不副署本次財劃法修法。記者葉信菉／攝影

行政院長卓榮泰決定「不副署」，立法院日前三讀通過的「財政收支劃分法」修正案。總統府秘書長潘孟安曾表示，總統作為憲法守護神，不會不公布法律，行政院也不會不副署，不然會打臉總統。國民黨立委李彥秀批，民進黨就是民主憲政邏輯死亡，陷入政治鬥爭集體瘋狂，用「自殺炸彈客」的極端途徑，以一人獨裁否決立法院集體通過的法律案。

卓榮泰決定不副署財劃法，賴清德總統也以用牋方式，函文給立法院長韓國瑜，同時也發給立法院各黨團，指此次修法削弱中央財政，並肯定卓榮泰不予副署，展示對憲法的忠誠。賴清德以此來肯認卓榮泰不副署。賴清德昨日深夜發布錄影談話，更指國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

李彥秀說，去年底，立院三讀通過選罷法、憲訴法及財劃法等3項法律修正案，潘孟安在立院答詢時強調「總統作為憲法守護神，不會不公布法律，行政院也不會不副署，『不然會打臉總統』。」一年不到，潘孟安當時義正辭嚴的說法，立刻成為現世報、迴力鏢。

李彥秀指出，潘孟安說法不僅認證賴清德總統就是毀憲亂政的獨裁者，更證明卓榮泰不副署「財劃法」就是公然打臉賴清德，整個民進黨就是民主憲政邏輯死亡，陷入政治鬥爭集體瘋狂。

李彥秀認為，賴清德、卓榮泰非常清楚「覆議案，如立法院仍維持原決議，行政院院長應即接受該決議」，過去7次覆議失敗，行政院長都進行副署，並送交總統公布；但此次「財劃法」修正案覆議失敗後，民進黨用「自殺炸彈客」的極端途徑，以一人獨裁否決立法院集體通過的法律案，公然帶頭違法違憲。

李彥秀強調，炸毀的不僅是朝野已經薄弱的互信，炸毀的更是台灣好不容易建立起來的憲政民主。從守護神到獨裁者，民主進步黨已經不配自稱民主與進步，更是憲政之恥，民主之恥。

