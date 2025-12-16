快訊

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

高速撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

聽新聞
0:00 / 0:00

閣揆不副署 李文忠：無法像某些親綠學者講出合憲護憲的話

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會前主委李文忠。圖／本報資料照片
退輔會前主委李文忠。圖／本報資料照片

行政院長昨天宣布不副署「財政收支劃分法」修正法案反制立法院，退輔會前副主委李文忠表示，朝野惡鬥，傷害民主憲政。這是台灣憲政發展史上悲涼令人沈重的一天。

他說，一年半來，朝野惡鬥不止，每況愈「上」。先是在野黨挾國會多數通過許多違憲違法的法案，幾乎都被憲法法庭裁定為違憲；大罷免後，在野黨繼續惡搞，通過種種違憲違法的法案，以「財政收支劃分法」修正法案為例，直接違反「公債法」舉債上限。

李文忠認為，本來依憲法權力分立的原則，行政-立法爭議可由憲法法庭釋憲解決，在野黨因釋憲不合己意，直接癱瘓憲法法庭，這是前所未見的變局。其它憲政機關-包括總統及四院如漠視束手，無疑是對憲政發展嚴重昀斲傷，這是民進黨政府不得不然的原因。

李文忠說，困難在依現行憲法，面對行政-立法僵局，有提請覆議、申請釋憲、被動解散國會三條途徑，保守的解釋別無他途。當然，憲法增修條文留下行政院長副署權的縫隙，行政院也是走頭無路，但他實在無法像某些親綠法政學者講出合憲護憲的話。

李文忠稱，至於某些親藍法政學者義正辭嚴，大加撻伐，但對前途違憲違法及癱瘓憲法法庭視而不見。這兩種學者講的是立場大於憲政，做的是幫閒大於學術。這樣發展下去的結果是惡鬥升級，憲政下墮，然後是總預算、1.25兆國防特别預算堪慮。朝野都振振有辭，傷害的是民主憲政及台灣，要如此下去嗎？

憲法法庭 民主憲政 李文忠

延伸閱讀

憲政首例！政院不副署財劃法 總統強調法案應在合憲基礎下進行

喊話賴清德 李文忠：想要真正團結 先從尊重藍營歷史記憶開始

立委提案國防大學增文職副校長 李文忠：更應鼓勵軍校生自由思考

李文忠：執政者失去傾聽包容 繼續對抗撕裂等於配合北京分化

相關新聞

卓榮泰嗆倒閣 黃國昌9月前就神破解 加一條件就支持？

行政院長卓榮泰創憲政首例行使「不副署權」，他還嗆在野黨可以「倒閣」反制他。民進黨政府的「倒閣牌」，民眾黨主席黃國昌在9個...

卓揆不副署財劃法 周春米批立法院擴權濫權擅權已達違憲

立法院日前三讀通過財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰決定「不副署」。曾擔任法官、律師的屏東縣長周春米說，財劃法一再修法...

行政院不副署財劃法竹縣預算短缺56億 楊文科表遺憾盼中央盡速溝通

行政院昨宣布不副署「財劃法」，新竹縣長楊文科今天於新竹縣政府主管會報中深表遺憾，他指出這是人民的願望，不副署將造成新竹縣...

閣揆不副署財劃法成憲政首例 學者揭藍白版財劃法問題

立法院日前三讀通過「財政收支劃分法」修正案，行政院認此窒礙難行，提出覆議也遭立法院否決，行政院長卓榮泰決定「不副署」。中...

【重磅快評】賴清德要立院撤案 不懂法更虛情假意

行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，賴清德總統發布錄影談話表態支持並呼籲立法院撤回「爭議」法案，他願赴立法院進行國情報告...

卓榮泰稱不副署財劃法修法 侯友宜：政治紛爭多多溝通

行政院長卓榮泰15日表示，他將依照憲法第37條，不予副署本次財劃法修法；若立法院對行政院不副署意見，立法院可以依照憲法增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。