閣揆不副署 李文忠：無法像某些親綠學者講出合憲護憲的話

行政院長昨天宣布不副署「財政收支劃分法」修正法案反制立法院，退輔會前副主委李文忠表示，朝野惡鬥，傷害民主憲政。這是台灣憲政發展史上悲涼令人沈重的一天。

他說，一年半來，朝野惡鬥不止，每況愈「上」。先是在野黨挾國會多數通過許多違憲違法的法案，幾乎都被憲法法庭裁定為違憲；大罷免後，在野黨繼續惡搞，通過種種違憲違法的法案，以「財政收支劃分法」修正法案為例，直接違反「公債法」舉債上限。

李文忠認為，本來依憲法權力分立的原則，行政-立法爭議可由憲法法庭釋憲解決，在野黨因釋憲不合己意，直接癱瘓憲法法庭，這是前所未見的變局。其它憲政機關-包括總統及四院如漠視束手，無疑是對憲政發展嚴重昀斲傷，這是民進黨政府不得不然的原因。

李文忠說，困難在依現行憲法，面對行政-立法僵局，有提請覆議、申請釋憲、被動解散國會三條途徑，保守的解釋別無他途。當然，憲法增修條文留下行政院長副署權的縫隙，行政院也是走頭無路，但他實在無法像某些親綠法政學者講出合憲護憲的話。

李文忠稱，至於某些親藍法政學者義正辭嚴，大加撻伐，但對前途違憲違法及癱瘓憲法法庭視而不見。這兩種學者講的是立場大於憲政，做的是幫閒大於學術。這樣發展下去的結果是惡鬥升級，憲政下墮，然後是總預算、1.25兆國防特别預算堪慮。朝野都振振有辭，傷害的是民主憲政及台灣，要如此下去嗎？