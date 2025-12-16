憲政危機 王金平：非韓國瑜一人能解決 總統應有想法跟作法

行政院長卓榮泰昨宣布不副署財劃法，卓榮泰更把矛頭對準立法院長韓國瑜不出席國政茶敘。立法院前院長王金平今天受訪表示，這不是韓國瑜一個人能解決的問題，韓院長不能代表立法院針對政策跟人家協商、討論。王金平也坦言，現在的確是憲政危機時刻，大家要有耐心，要用真正彼此體諒的心，才能化解。

立法院前院長游錫堃今天早上在立法院舉辦「台灣民主路—書法集」新書發表會，立法院長韓國瑜與立法院前院長王金平、蘇嘉全等人均出席擔任嘉賓。

媒體詢問卓榮泰不副署立法院的事，是否已經引發朝野僵局？王金平表示，現在都各有各的看法、各有說法，所以讓社會提出一些意見，讓整件事情沉澱以後，大家看怎麼設法解決。至於沉澱時間需要多久？王金平則說，「天天都在攻防」。

而府院都把矛頭對準韓國瑜，是否覺得韓國瑜應該出席國政茶敘？王金平表示，這不是韓院長一個人能解決的問題，這要看整體怎麼處理來化解僵局。韓院長不能代表立法院針對政策跟人家協商、討論、妥協，要經過立法院議決，院長才能根據議決結論對外發表意見。

卓榮泰曾指，韓國瑜控制不住國民黨立法院黨團總召傅崐萁？王金平表示，「那是另外一碼事，跟這事情不能連在一起」。

媒體追問，是否覺得現在是憲政危機時刻？王金平回應「的確是！」，並呼籲大家要有耐心，也要用真正彼此體諒的心，看各政黨立場怎樣，共同營造一個有憲政秩序的規範，來制定國家的各種政策，這個比較要緊，而除了化解目前僵局，「我想總統也應該有他的想法跟作法才對」。