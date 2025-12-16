卓榮泰不副署財劃法 陳其邁籲「恢復憲法法庭」

立法院11月14日三讀的財政收支劃分法版本，最晚須於昨天公告，行政院長卓榮泰昨宣布此版本侵害行政權、修法過程非公開透明實質討論，將造成國家發展重大危害，依據憲法不予副署，賴清德總統予以肯定。高雄市長陳其邁今受訪表示，朝野紛爭應在憲政體制下調解，但如今憲法法庭被凍結，造成憲政僵局，呼籲在野黨進入讓憲法法庭順利運作。

陳其邁表示，朝野對於不同的政策，有時候意見不一樣，但是都必須在憲政框架下來協商或討論，進而解決紛爭，希望未來在處理包括財劃法、年改等議題時，都能夠遵循民主機制，在合憲的狀況下進行，「現在最大的問題是憲法法庭被實質凍結，造成朝野爭議，沒辦法透過其來調節或解決爭議，造成今天的憲政僵局」。

「憲法法庭應盡速恢復運作，否則現在面臨行政院不副署，在野黨又不推動倒閣，如此憲政僵局。」陳其邁表示，這不是民眾所樂意看到的，民眾期待不管是重大民生建設，或者是福國利民法案，甚至強化國家安全相關等政策，都能順利推行，希望在野黨或整體立法院，能夠盡速讓憲法法庭順利運作，化解朝野爭議。

立法院日前三讀通過「財政收支劃分法」修正案，行政院認此窒礙難行，提出覆議也遭立法院否決，行政院長卓榮泰決定「不副署」，此為我國閣揆同意權自立法院手中「剝離」後，所創下的憲政首例。賴清德總統則以用牋方式，函文給立法院長韓國瑜，也發給立法院各黨團，指此次修法削弱中央財政，肯定卓不予副署，展示對憲法的忠誠。