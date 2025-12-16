快訊

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

高速撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

卓榮泰不副署財劃法 陳其邁籲「恢復憲法法庭」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，朝野紛爭應在憲政體制下調解，但如今憲法法庭被凍結，造成憲政僵局，呼籲在野黨進入讓憲法法庭順利運作。記者宋原彰／翻攝
高雄市長陳其邁表示，朝野紛爭應在憲政體制下調解，但如今憲法法庭被凍結，造成憲政僵局，呼籲在野黨進入讓憲法法庭順利運作。記者宋原彰／翻攝

立法院11月14日三讀的財政收支劃分法版本，最晚須於昨天公告，行政院卓榮泰昨宣布此版本侵害行政權、修法過程非公開透明實質討論，將造成國家發展重大危害，依據憲法不予副署，賴清德總統予以肯定。高雄市長陳其邁今受訪表示，朝野紛爭應在憲政體制下調解，但如今憲法法庭被凍結，造成憲政僵局，呼籲在野黨進入讓憲法法庭順利運作。

陳其邁表示，朝野對於不同的政策，有時候意見不一樣，但是都必須在憲政框架下來協商或討論，進而解決紛爭，希望未來在處理包括財劃法、年改等議題時，都能夠遵循民主機制，在合憲的狀況下進行，「現在最大的問題是憲法法庭被實質凍結，造成朝野爭議，沒辦法透過其來調節或解決爭議，造成今天的憲政僵局」。

「憲法法庭應盡速恢復運作，否則現在面臨行政院不副署，在野黨又不推動倒閣，如此憲政僵局。」陳其邁表示，這不是民眾所樂意看到的，民眾期待不管是重大民生建設，或者是福國利民法案，甚至強化國家安全相關等政策，都能順利推行，希望在野黨或整體立法院，能夠盡速讓憲法法庭順利運作，化解朝野爭議。

立法院日前三讀通過「財政收支劃分法」修正案，行政院認此窒礙難行，提出覆議也遭立法院否決，行政院長卓榮泰決定「不副署」，此為我國閣揆同意權自立法院手中「剝離」後，所創下的憲政首例。賴清德總統則以用牋方式，函文給立法院長韓國瑜，也發給立法院各黨團，指此次修法削弱中央財政，肯定卓不予副署，展示對憲法的忠誠。

憲法法庭 行政院 立法院 卓榮泰 陳其邁

延伸閱讀

卓榮泰嗆倒閣 黃國昌9月前就神破解 加一條件就支持？

卓榮泰不副署嗆不滿可倒閣 陳冠安曝醉翁之意不在酒

卓榮泰不副署財劃法 南市府支持捍衛財政公平分配正義

卓榮泰不副署財劃法 侯友宜：政治衝突難解僵局

相關新聞

卓榮泰嗆倒閣 黃國昌9月前就神破解 加一條件就支持？

行政院長卓榮泰創憲政首例行使「不副署權」，他還嗆在野黨可以「倒閣」反制他。民進黨政府的「倒閣牌」，民眾黨主席黃國昌在9個...

卓揆不副署財劃法 周春米批立法院擴權濫權擅權已達違憲

立法院日前三讀通過財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰決定「不副署」。曾擔任法官、律師的屏東縣長周春米說，財劃法一再修法...

行政院不副署財劃法竹縣預算短缺56億 楊文科表遺憾盼中央盡速溝通

行政院昨宣布不副署「財劃法」，新竹縣長楊文科今天於新竹縣政府主管會報中深表遺憾，他指出這是人民的願望，不副署將造成新竹縣...

閣揆不副署財劃法成憲政首例 學者揭藍白版財劃法問題

立法院日前三讀通過「財政收支劃分法」修正案，行政院認此窒礙難行，提出覆議也遭立法院否決，行政院長卓榮泰決定「不副署」。中...

【重磅快評】賴清德要立院撤案 不懂法更虛情假意

行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，賴清德總統發布錄影談話表態支持並呼籲立法院撤回「爭議」法案，他願赴立法院進行國情報告...

卓榮泰稱不副署財劃法修法 侯友宜：政治紛爭多多溝通

行政院長卓榮泰15日表示，他將依照憲法第37條，不予副署本次財劃法修法；若立法院對行政院不副署意見，立法院可以依照憲法增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。