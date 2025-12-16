朝野陷入僵局 游錫堃喊話：台灣民主路 大家一起走

行政院長卓榮泰昨天宣布不副署立法院通過的「財政收支劃分法」三讀條文，並批評立法院長韓國瑜無視憲法，不參加賴清德總統的國政茶敘。對此，立法院前院長游錫堃今天被問到此議題僅強調「台灣民主路，大家要一起走」，台灣民主非常珍貴，值得大家共同珍惜。

游錫堃今天早上在立法院舉辦「台灣民主路—書法集」新書發表會，立法院前院長王金平、蘇嘉全以及韓國瑜均出席擔任嘉賓，4任前後立法院長同台，猶如另類朝野和解。韓國瑜致詞時還笑稱，「總統邀我茶敘我沒去，今天我一定要來」。

游錫堃表示，「台灣民主路—書法集」以台灣歷史為架構、自由民主為血肉，把台灣從武裝抗日到現在分成10個階段，每個階段選擇6首詩來完成，可以看到先人為了爭自由、爭民主、反威權、反殖民，付出非常大的代價，所以「台灣民主非常珍貴，值得大家共同珍惜」。

對於卓榮泰不副署財劃法，朝野陷入憲政僵局，游錫堃三度回應指，「台灣民主路，大家要一起走」。

游錫堃表示，華人文化圈、漢族文化圈約14億人口，只有台灣是民主國，既然其他地方的人民沒有辦法享受自由民主的生活，全球人類都有責任幫助台灣，台灣是漢族文化圈唯一的民主國家，更更責無旁貸，走向民主。