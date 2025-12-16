鍾佳濱酸藍白：不敢倒閣化解僵局 只敢要人民上街背書

行政院不副署財劃法，行政院長卓榮泰指出，立法院若有意見可依憲法提出倒閣，引發藍白揚言號召群眾上街。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今表示，藍白在國會多數，卻仍試圖透過公投或街頭動員來替自身提案尋求正當性，不敢倒閣化解僵局，只敢要人民上街頭背書，「我們覺得遺憾。」

鍾佳濱表示，國民黨與民眾黨在立法院掌握多數，可恣意通過想要的法案，卻又要求要公民投票，就可理解國會多數對自己有無代表社會主流民意「完全沒有信心」，憲法機制在那裡，如果對行政院長不滿意、認為不適任，大可以依憲法增修條文第三條規定提出倒閣，且倒閣成功也不見得會解散國會，藍白對相關機制不夠了解，就要求民眾上街頭幫忙背書，「我覺得相當可惜」，建議相關人士發出這種呼籲前多讀書、多讀憲法增修條文。

鍾佳濱表示，朝野僵局除了造成藍白多數暴衝外，主要的還是癱瘓了憲法法庭，只要憲法法庭恢復運作就沒有僵局，憲法法庭未必能處理所有的政治問題，過去在內閣制國家，不信任投票與解散國會、全面改選都是解決政治衝突的方式，「定期改選本來就是民主國家自我更新、追尋最新主流民意的方式」，藍白主導的多數顯然已遭質疑。

鍾佳濱建議，若希望尋回國會多數，有兩個方式，就是透過不信任投票、全面改選，以取得社會多數的認可，這樣就可解決目前的憲政爭議，「當然有國民黨人士認為還不夠，要求賴總統一起下來改選，還是老話，『多讀憲法、了解增修條文』。」若藍白取得國會三分之二的席次，就可對總統發動罷免，可交由全民投票；對藍白迴避憲法機制，透過倒閣化解僵局，「他們不敢，只敢要人民上街頭背書，我們覺得遺憾。」

至於總預算恐卡關，鍾佳濱表示，運動部的預算幾乎都是新興計畫預算，若總預算卡關，運動部恐怕名存實亡，這是很多年輕朋友不願見到的，而新竹縣市、南投、嘉義等五個縣市，都希望國會趕快審理明年度的中央政府總預算，因為地方剛通過明年的總預算，有許多新興計畫需要中央配合，若總預算無法完成審查，五個地方政府恐怕原來要得到的中央資源挹注就會落空。

鍾佳濱指出，明年度中央政府總預算有2.65兆元的社會福利相關預算，也有很多是新興計畫，若不能實施，會有多少國人的權益受影響，呼籲在野黨應三思，不要跟地方政府過不去，也不要損及人民。