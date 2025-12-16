快訊

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

卓榮泰嗆倒閣…黃國昌9月前已「神破解」 加一條件就支持？

鍾佳濱酸藍白：不敢倒閣化解僵局 只敢要人民上街背書

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨團幹事長鍾佳濱上午在立法院議場前接受媒體採訪。記者林伯東／攝影
民進黨團幹事長鍾佳濱上午在立法院議場前接受媒體採訪。記者林伯東／攝影

行政院不副署財劃法，行政院長卓榮泰指出，立法院若有意見可依憲法提出倒閣，引發藍白揚言號召群眾上街。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今表示，藍白在國會多數，卻仍試圖透過公投或街頭動員來替自身提案尋求正當性，不敢倒閣化解僵局，只敢要人民上街頭背書，「我們覺得遺憾。」

鍾佳濱表示，國民黨與民眾黨在立法院掌握多數，可恣意通過想要的法案，卻又要求要公民投票，就可理解國會多數對自己有無代表社會主流民意「完全沒有信心」，憲法機制在那裡，如果對行政院長不滿意、認為不適任，大可以依憲法增修條文第三條規定提出倒閣，且倒閣成功也不見得會解散國會，藍白對相關機制不夠了解，就要求民眾上街頭幫忙背書，「我覺得相當可惜」，建議相關人士發出這種呼籲前多讀書、多讀憲法增修條文。

鍾佳濱表示，朝野僵局除了造成藍白多數暴衝外，主要的還是癱瘓了憲法法庭，只要憲法法庭恢復運作就沒有僵局，憲法法庭未必能處理所有的政治問題，過去在內閣制國家，不信任投票與解散國會、全面改選都是解決政治衝突的方式，「定期改選本來就是民主國家自我更新、追尋最新主流民意的方式」，藍白主導的多數顯然已遭質疑。

鍾佳濱建議，若希望尋回國會多數，有兩個方式，就是透過不信任投票、全面改選，以取得社會多數的認可，這樣就可解決目前的憲政爭議，「當然有國民黨人士認為還不夠，要求賴總統一起下來改選，還是老話，『多讀憲法、了解增修條文』。」若藍白取得國會三分之二的席次，就可對總統發動罷免，可交由全民投票；對藍白迴避憲法機制，透過倒閣化解僵局，「他們不敢，只敢要人民上街頭背書，我們覺得遺憾。」

至於總預算恐卡關，鍾佳濱表示，運動部的預算幾乎都是新興計畫預算，若總預算卡關，運動部恐怕名存實亡，這是很多年輕朋友不願見到的，而新竹縣市、南投、嘉義等五個縣市，都希望國會趕快審理明年度的中央政府總預算，因為地方剛通過明年的總預算，有許多新興計畫需要中央配合，若總預算無法完成審查，五個地方政府恐怕原來要得到的中央資源挹注就會落空。

鍾佳濱指出，明年度中央政府總預算有2.65兆元的社會福利相關預算，也有很多是新興計畫，若不能實施，會有多少國人的權益受影響，呼籲在野黨應三思，不要跟地方政府過不去，也不要損及人民。

憲法法庭 藍白 鍾佳濱

延伸閱讀

鍾佳濱：賴總統提院際協商 盼韓國瑜不出席就是沒出息

卓榮泰不副署嗆不滿可倒閣 陳冠安曝醉翁之意不在酒

越總總會長交接 駐越南代表讚台商人情成台灣品牌

劉寶傑轟馬英九賣台 民進黨團：中華民國派已認清是一國兩制派

相關新聞

卓榮泰嗆倒閣 黃國昌9月前就神破解 加一條件就支持？

行政院長卓榮泰創憲政首例行使「不副署權」，他還嗆在野黨可以「倒閣」反制他。民進黨政府的「倒閣牌」，民眾黨主席黃國昌在9個...

朝野陷入僵局 游錫堃喊話：台灣民主路 大家一起走

行政院長卓榮泰昨天宣布不副署立法院通過的「財政收支劃分法」三讀條文，並批評立法院長韓國瑜無視憲法，不參加賴清德總統的國政...

鍾佳濱酸藍白：不敢倒閣化解僵局 只敢要人民上街背書

行政院不副署財劃法，行政院長卓榮泰指出，立法院若有意見可依憲法提出倒閣，引發藍白揚言號召群眾上街。民進黨立院黨團幹事長鍾...

鍾佳濱：賴總統提院際協商 盼韓國瑜不出席就是沒出息

總統府與行政院決定針對立院藍白強勢通過的財劃法修正案，採取「不副署、不公布」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今表示，憲法法庭...

財劃法政院不副署恐衝擊明年選舉？ 綠小雞：相信選民是理性的

行政院宣布財政收支劃分法修正案不副署、不公布。地方憂心執政黨與在野關係緊張，若版圖是藍大於綠選區，選情恐更緊張。由藍轉綠...

曾說「不會打臉總統」 立院司委會邀潘孟安報告財劃法閣揆不副署

行政院長卓榮泰為反制立法院藍白在野黨多數通過財劃法修正案，昨宣布採取不副署、即不執行作為，抵制該等修正法案施行。國民黨籍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。