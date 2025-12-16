卓榮泰嗆倒閣 黃國昌9月前就神破解 加一條件就支持？

行政院長卓榮泰創憲政首例行使「不副署權」，他還嗆在野黨可以「倒閣」反制他。民進黨政府的「倒閣牌」，民眾黨主席黃國昌在9個月前就說，民眾黨不會接招，但如果有「一條件」成立，民進黨同意，他會支持倒閣。

黃國昌3月接受聯合報專訪，回答本報記者提問「主席對倒閣、對行政院長卓榮泰提不信任案怎麼看？」，黃國昌剖析倒閣不是在野陣營聰明有效的監督。

黃國昌說，一旦倒閣過了，那立委就要重新選舉，不是局部「改選」，是全面重選，立委重選，任期就是重新計算，重選後立委任期4年。假設2026重選結果出爐，這屆立委任期到2030年。

黃國昌說，以後總統與立委選舉將徹底脫鉤，台灣好不容易將選舉簡化中央與地方，每2年才有一次大型選舉，改掉過去年年選舉、年年動員、社會對立的惡習，結果一個倒閣就推翻目前的情況。

總統與立委選舉脫鉤，那新國會新民意產生，若總統與立院分屬不同政黨，內閣要不要總辭？已經執行的政策要不要調整？黃國昌說，這對台灣影響太大了，朝野必須好好想清楚，「真的要這麼做嗎？」。

黃國昌指，世界上哪有一個國家是民主政黨選輸後，透過大罷免翻盤，這在台灣人的觀念裡叫「博歹筊」，賴清德自己是黨主席，就要有承擔，要以台灣蒼生為念，而不是玩兩手策略。

黃國昌當時還說，如果真要推動倒閣，不需要民眾黨的協助，因為民進黨可能會同意，民眾黨的立場很簡單，「要重選可以，賴清德總統請辭一起來重選」。

2028年換掉賴清德才是解決目前朝野對立、憲政爭議唯一的選擇。卓榮泰昨天對藍白祭出倒閣招數，「國昌老師」黃國昌9個月前在聯合報專訪時就從憲政實務運作「神破解」。