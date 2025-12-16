快訊

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

卓榮泰嗆倒閣…黃國昌9月前已「神破解」 加一條件就支持？

鍾佳濱：賴總統提院際協商 盼韓國瑜不出席就是沒出息

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨團幹事長鍾佳濱上午在立法院議場前接受媒體採訪。記者林伯東／攝影
民進黨團幹事長鍾佳濱上午在立法院議場前接受媒體採訪。記者林伯東／攝影

總統府與行政院決定針對立院藍白強勢通過的財劃法修正案，採取「不副署、不公布」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今表示，憲法法庭遭癱瘓下，行政院不副署是為替國家「踩煞車」。至於是否賴清德總統動用院際調解權，鍾說，盼立法院長韓國瑜能出席，否則沒出席就是沒出息。

鍾佳濱表示，近年藍白挾國會多數下，多項濫權、擴權的修法內容，已遭憲法法庭宣告違憲，國會多數不僅不知修正，反而持續加速推動相關法案，由於在憲法法庭被癱瘓，只能由行政院以不副署方式，讓這列「失速列車」止住。

鍾佳濱指出，賴清德總統身為國家元首，也是作為憲法秩序最後捍衛者，對於當前時局表達憂心，希望握有國會多數的在野黨能夠就此打住，不要讓國家陷入萬劫不復的深淵，總統這番談話頗有深意。

針對是否動用憲法第44條的院際調解權，鍾說，希望韓國瑜能一起參與協調過程，否則韓國瑜日前以「未獲黨團授權」為由未出席相關協商，但事實上今年2月10日，總統曾邀集五院院長院際協商，當時韓國瑜有出席，而賴總統發表這個談話是對於立法院有期許，希望韓院長未來能正式出席院際協商，跟總統來共同調解憲政機關彼此的爭議，「不然沒有出席就是沒有出息。」

鍾佳濱還說，過去王金平在國民黨執政時期有所謂公道伯的稱號，這樣的稱號並不是由當時的執政黨國民黨封的，而是由當時的朝野各黨的黨團領導人士，對於王院長能在當時台灣民主轉型後，要建立起一個新的國會秩序，能尊重也調節各黨團不同黨派的意見，也能對行政院跟其他各院做出良好互動。

鍾佳濱指出，這樣的一個肯定不只是賴總統，相信包括現在在野人士也是很稱許，所以期待韓院長跟王院長多學幾招，以後如果總統再請去茶敘，「千萬不要沒出席，就是沒出息。」

行政院 韓國瑜 憲法法庭

延伸閱讀

財劃法閣揆不副署 賴總統給韓國瑜函文曝光

矛頭轉向國會！卓榮泰揪韓國瑜「無視憲法」拒絕國政會商邀請：令人遺憾

賴總統院際國政茶敘！韓國瑜不克出席…藍營黨團：不為總統背書很睿智

吳思瑤：韓國瑜拒賴總統茶敘善意 也許被某些政黨勒住了頭

相關新聞

朝野陷入僵局 游錫堃喊話：台灣民主路 大家一起走

行政院長卓榮泰昨天宣布不副署立法院通過的「財政收支劃分法」三讀條文，並批評立法院長韓國瑜無視憲法，不參加賴清德總統的國政...

鍾佳濱酸藍白：不敢倒閣化解僵局 只敢要人民上街背書

行政院不副署財劃法，行政院長卓榮泰指出，立法院若有意見可依憲法提出倒閣，引發藍白揚言號召群眾上街。民進黨立院黨團幹事長鍾...

卓榮泰嗆倒閣 黃國昌9月前就神破解 加一條件就支持？

行政院長卓榮泰創憲政首例行使「不副署權」，他還嗆在野黨可以「倒閣」反制他。民進黨政府的「倒閣牌」，民眾黨主席黃國昌在9個...

鍾佳濱：賴總統提院際協商 盼韓國瑜不出席就是沒出息

總統府與行政院決定針對立院藍白強勢通過的財劃法修正案，採取「不副署、不公布」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今表示，憲法法庭...

財劃法政院不副署恐衝擊明年選舉？ 綠小雞：相信選民是理性的

行政院宣布財政收支劃分法修正案不副署、不公布。地方憂心執政黨與在野關係緊張，若版圖是藍大於綠選區，選情恐更緊張。由藍轉綠...

曾說「不會打臉總統」 立院司委會邀潘孟安報告財劃法閣揆不副署

行政院長卓榮泰為反制立法院藍白在野黨多數通過財劃法修正案，昨宣布採取不副署、即不執行作為，抵制該等修正法案施行。國民黨籍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。