鍾佳濱：賴總統提院際協商 盼韓國瑜不出席就是沒出息

總統府與行政院決定針對立院藍白強勢通過的財劃法修正案，採取「不副署、不公布」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今表示，憲法法庭遭癱瘓下，行政院不副署是為替國家「踩煞車」。至於是否賴清德總統動用院際調解權，鍾說，盼立法院長韓國瑜能出席，否則沒出席就是沒出息。

鍾佳濱表示，近年藍白挾國會多數下，多項濫權、擴權的修法內容，已遭憲法法庭宣告違憲，國會多數不僅不知修正，反而持續加速推動相關法案，由於在憲法法庭被癱瘓，只能由行政院以不副署方式，讓這列「失速列車」止住。

鍾佳濱指出，賴清德總統身為國家元首，也是作為憲法秩序最後捍衛者，對於當前時局表達憂心，希望握有國會多數的在野黨能夠就此打住，不要讓國家陷入萬劫不復的深淵，總統這番談話頗有深意。

針對是否動用憲法第44條的院際調解權，鍾說，希望韓國瑜能一起參與協調過程，否則韓國瑜日前以「未獲黨團授權」為由未出席相關協商，但事實上今年2月10日，總統曾邀集五院院長院際協商，當時韓國瑜有出席，而賴總統發表這個談話是對於立法院有期許，希望韓院長未來能正式出席院際協商，跟總統來共同調解憲政機關彼此的爭議，「不然沒有出席就是沒有出息。」

鍾佳濱還說，過去王金平在國民黨執政時期有所謂公道伯的稱號，這樣的稱號並不是由當時的執政黨國民黨封的，而是由當時的朝野各黨的黨團領導人士，對於王院長能在當時台灣民主轉型後，要建立起一個新的國會秩序，能尊重也調節各黨團不同黨派的意見，也能對行政院跟其他各院做出良好互動。

鍾佳濱指出，這樣的一個肯定不只是賴總統，相信包括現在在野人士也是很稱許，所以期待韓院長跟王院長多學幾招，以後如果總統再請去茶敘，「千萬不要沒出席，就是沒出息。」