曾說「不會打臉總統」 立院司委會邀潘孟安報告財劃法閣揆不副署

行政院長卓榮泰為反制立法院藍白在野黨多數通過財劃法修正案，昨宣布採取不副署、即不執行作為，抵制該等修正法案施行。國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲今增列18日議程，邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵、司法院、法務部就行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行專題報告並備質詢。

立法院在去年三讀修正通過選罷法、憲訴法及財劃法3部法案，當時賴清德總統曾於臉書發文表示「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。潘孟安在去年12月25日立院答詢時強調，總統作為憲法守護神，不會不公布法律，行政院也不會不副署「不然會打臉總統」。

司法法制委員會今增列18日議程，邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項，移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

翁曉玲指出，行政院長卓榮泰是毀憲亂政、破壞民主的共犯，就任行政院院長以來，創下多項中華民國憲政史上毀憲紀錄，包括上任不到2年已提出了8次覆議案，且每次都失敗收場、公然拒絕依法行政，不執行法律和預算案、拒絕副署及主導大罷免失敗，拿錢只幹壞事的總統和行政院長，該繼續給他們薪水嗎，批浪費人民辛苦繳納稅金。

另外，司法法制委員會18日議程也同時增列，邀請法務部部長率所屬相關單位、司法院副秘書長、經濟部、環境部、國家發展委員會、台力股份有限公司就「綠能弊案肅貪成效、綠能發展之法制策進與防弊」進行專題報告，並備質詢。