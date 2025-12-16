財劃法政院不副署恐衝擊明年選舉？ 綠小雞：相信選民是理性的

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
高揚凱今天也找來綠委羅美玲到白蘭市場站台，羅表示，藍白在立院幾乎都沒有經過在委員會實質討論，然後就逕付二讀方式強行過關，這已經不是政黨問題，而是涉及是否顛覆國家政權。記者洪子凱／攝影
高揚凱今天也找來綠委羅美玲到白蘭市場站台，羅表示,藍白在立院幾乎都沒有經過在委員會實質討論,然後就逕付二讀方式強行過關,這已經不是政黨問題,而是涉及是否顛覆國家政權。記者洪子凱／攝影

行政院宣布財政收支劃分法修正案不副署、不公布。地方憂心執政黨與在野關係緊張，若版圖是藍大於綠選區，選情恐更緊張。由藍轉綠、將爭取大安文山綠營議員提名高揚凱表示，多少有影響但相信選民是理性，可以分辨是非，痛批國民黨不知反省毀憲亂政，「這也是我離開國民黨最大原因」。

行政院宣布不附署藍白版本財劃法，賴清德總統昨天晚間錄製影片力挺院長卓榮泰，呼籲立院即刻撤回傷害國家的爭議法案，他願以合憲方式赴立法院國情報告。不過地方人士憂心執政與在野關係緊張恐衝擊明年的大選，更恐讓原先藍大於綠選區更加艱困。

過去曾披國民黨參選議員、大安文山選區民進黨擬參選人高揚凱直言，確實背景以及現在政治局勢多少會有影響，但大多數選民還是理性的，國民黨用毀壞憲政體制的方式來獲取政治利益，各界都看在眼裡，國民黨至今卻不懂反省，「這也是當初我選擇離開國民黨原因」。

高揚凱今天也找來綠委羅美玲到白蘭市場站台，羅表示，藍白在立院幾乎都沒有經過在委員會實質討論，然後就逕付二讀方式強行過關，這已經不是政黨問題，而是涉及是否顛覆國家政權，選民都是理性只要有了解關注，一定都會支持賴總統、卓榮泰決定。

談及地方選情，高揚凱表示，此次民進黨大安文山可能會減少一席提名，恐將舉辦初選，對身為新人的他而言壓力會很大，但也能理解最終選舉必須將選票集中讓席次極大化，他必須更努力，過去可能是100分，現在可能要提高到120、150分。

過去曾披國民黨參選議員、大安文山選區民進黨擬參選人高揚凱直言，確實背景以及現在政治局勢多少會有影響，但大多數選民還是理性的，國民黨所作所為不會被支持者認同。記者洪子凱／攝影
過去曾披國民黨參選議員、大安文山選區民進黨擬參選人高揚凱直言,確實背景以及現在政治局勢多少會有影響,但大多數選民還是理性的,國民黨所作所為不會被支持者認同。記者洪子凱／攝影
行政院宣布不附署藍白版本財劃法，賴清德總統昨天晚間錄製影片力挺院長卓榮泰，呼籲立院即刻撤回傷害國家的爭議法案。圖／總統府提供
行政院宣布不附署藍白版本財劃法,賴清德總統昨天晚間錄製影片力挺院長卓榮泰,呼籲立院即刻撤回傷害國家的爭議法案。圖／總統府提供

