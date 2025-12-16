行政院不副署財劃法修正案 黃偉哲：給予支持與肯定

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲今早出席活動被媒體問及行政院不副署財劃法修正案，他認為，立法院通過不符合民眾利益，且有違憲之虞的法案，對於行政院長的做法給予支持、肯定。記者萬于甄／攝影
立法院三讀通過的財政收支劃分法修正案，行政院卓榮泰決定「不副署」，財劃法對地方影響甚鉅，台南市長黃偉哲今早出席活動被媒體問及時，他認為，立法院通過不符合民眾利益，且有違憲之虞的法案，對於行政院長的做法給予支持、肯定。

黃偉哲表示，無論是從財劃法或停砍軍公教年金來看，對國家整體財政及立法程序都並不周延，而從結果來說，將對國家財政有很大負面影響，因此，「同意行政院長不副署決定」，且閣揆不副署立法院通過很糟的法案，事實上也合憲，憲法沒有規定行政院副署權是針對總統。

他強調，面對立法院通過不合乎民眾期待、不合乎民意且傷害國家法案，行政院有權做法律上救濟，就是不副署，若立法院認為行政院做法不對，可要求倒閣，通過後行政院長可提請總統解散國會，大家全面進行改選，用最新民意做最新展示。

黃偉哲也說，不管是哪一黨的政治人物，面對民意都要低頭，就讓民意做最終的裁判，相信這樣最合乎法治，也最合乎道理。

