行政院不副署財劃法修正案 黃偉哲：給予支持與肯定

立法院三讀通過的財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰決定「不副署」，財劃法對地方影響甚鉅，台南市長黃偉哲今早出席活動被媒體問及時，他認為，立法院通過不符合民眾利益，且有違憲之虞的法案，對於行政院長的做法給予支持、肯定。

黃偉哲表示，無論是從財劃法或停砍軍公教年金來看，對國家整體財政及立法程序都並不周延，而從結果來說，將對國家財政有很大負面影響，因此，「同意行政院長不副署決定」，且閣揆不副署立法院通過很糟的法案，事實上也合憲，憲法沒有規定行政院副署權是針對總統。

他強調，面對立法院通過不合乎民眾期待、不合乎民意且傷害國家法案，行政院有權做法律上救濟，就是不副署，若立法院認為行政院做法不對，可要求倒閣，通過後行政院長可提請總統解散國會，大家全面進行改選，用最新民意做最新展示。

黃偉哲也說，不管是哪一黨的政治人物，面對民意都要低頭，就讓民意做最終的裁判，相信這樣最合乎法治，也最合乎道理。