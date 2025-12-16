黃偉哲支持閣揆不副署財劃法 最終可由民意裁判
行政院長卓榮泰昨天宣布不副署立法院11月三讀通過的財政收支劃分法，台南市長黃偉哲今天表示，立法院若因此通過倒閣，總統可解散國會全面改選，以民意做最終裁判合法也合理。
黃偉哲上午出席龍崎光節「空山祭」宣傳記者會前接受媒體聯訪表示，卓榮泰表明不副署立法院通過不符合民眾利益、且有違憲違法之嫌的法案，對此表示支持與肯定。
黃偉哲表示，不管是針對財劃法或是所謂停砍軍公教年金，整個立法過程從程序來講不周延，從結果來講則對國家財政有很大負面影響，因此表示同意。
他說，行政院長不副署立法院通過一些很糟糕的法案，事實上是合憲的，憲法並沒有規定行政院長副署權只能針對總統而來，對立法院通過不合乎民眾所期待且傷害國家法案，行政院長有權力進行法律上的救濟，就是不副署。
黃偉哲表示，立法院如果認為行政院這樣的做法不對，可要求倒閣，倒閣通過後，行政院長可提請總統解散國會，之後大家全面進行改選，以最新民意做最新展示，不管哪一方政治人物面對民意都要低頭，讓民意做最終裁判，合乎法治也合乎道理。
