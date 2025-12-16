財劃法閣揆不副署 賴總統給韓國瑜函文曝光

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統。記者潘俊宏／攝影

立法院日前三讀通過「財政收支劃分法」修正案，行政院認此窒礙難行，提出覆議也遭立法院否決，行政院長卓榮泰決定「不副署」。賴清德總統以用牋方式，函文給立法院長韓國瑜，同時也發給立法院各黨團，指此次修法削弱中央財政，並肯定卓榮泰不予副署，展示對憲法的忠誠，最後署名「賴清德」。

卓榮泰昨日舉行記者會，正式宣布將不副署「財劃法」，此為我國閣揆同意權自立法院手中「剝離」後，所創下的憲政首例。

幾乎與卓榮泰動作同步，賴清德也以「總統用牋」，函文予韓國瑜，請韓國瑜「勛鑒」。根據內文，立法院院114年12月5日台立院議字第1140704044號咨，再請公布修正財政收支劃分法部分條文，鑒於此次修法削弱中央財政，加劇排擠政府推動重要民生政策，阻損守護國家安全及因應天然災變之能力。

內文再指，行政院卓院長表明本次修正侵害行政權，違憲重大且明顯，為維護憲法賦予之預算編列權並承擔施政責任，決定不予副署，以示對憲法之忠誠。特此函達。最後署名「賴清德」，時間為中華民國114年12月15日。

立法院日前三讀通過「財政收支劃分法」修正案，行政院認此窒礙難行，提出覆議也遭立法院否決，行政院長卓榮泰決定「不副署」。賴清德總統以用牋方式，函文給立法院長韓國瑜，同時也發給立法院各黨團，指此次修法削弱中央財政，並肯定卓榮泰不予副署，展示對憲法的忠誠，最後署名「賴清德」。圖／讀者提供
立法院日前三讀通過「財政收支劃分法」修正案，行政院認此窒礙難行，提出覆議也遭立法院否決，行政院長卓榮泰決定「不副署」。賴清德總統以用牋方式，函文給立法院長韓國瑜，同時也發給立法院各黨團，指此次修法削弱中央財政，並肯定卓榮泰不予副署，展示對憲法的忠誠，最後署名「賴清德」。圖／讀者提供

