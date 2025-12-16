卓榮泰不副署嗆不滿可倒閣 陳冠安曝醉翁之意不在酒
行政院宣布財政收支劃分法修正案不副署、不公布。爭取港湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安說，賴清德總統、閣揆卓榮泰鐵了心，就是要「毀憲亂政」。對於卓榮泰嗆如果被提倒閣，將是他畢生民主勳章。陳說，要在野黨推倒閣是醉翁之意不在酒，希望國會改選才是司馬昭之心。
陳冠安也批，大罷免才大失敗，民進黨現在又想要在野黨提倒閣來讓國會重選，民主是人民作主，不是民進黨作主欸！
「選不贏，就推罷免，罷免輸了不認帳，又要推國會改選？」陳也問，民進黨想用倒閣來推國會改選，不好意思，在野黨不可能隨之起舞。好好尊重民主機制，尊重人民意志，很難嗎？但倘若卓榮泰和鍾佳濱真的覺得現在內閣做得有夠爛，需要被倒閣，根據憲法增修條文，只需要全體立委三分之一以上連署，就可對行政院長提不信任案。青鳥跟網軍側翼不用一直要求藍白提倒閣，民進黨51戰隊只要不一直缺席人數就夠。
陳酸，卓榮泰要的只是被倒閣的民主勳章，卓揆都如此渴望了，那就趕快拜託鍾佳濱和民進黨黨團提不信任案來頒發吧，「自家黨團對自家內閣提倒閣，這畫面真的太美。」反正，在野黨不會奉陪。
