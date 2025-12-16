快訊

執行任務遇到大城淪陷！台籍無國界醫生的蘇丹見聞錄

觀光變打工！金門2工地揪出13陸客 泥作日薪「500人民幣」

高虹安涉貪判決牽動2026連任路 藍綠白各有盤算

卓榮泰不副署嗆不滿可倒閣 陳冠安曝醉翁之意不在酒

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
行政院長卓榮泰在臉書分享不副署法律案的文件，此舉創下憲政首例。圖／取自卓榮泰臉書
行政院長卓榮泰在臉書分享不副署法律案的文件，此舉創下憲政首例。圖／取自卓榮泰臉書

行政院宣布財政收支劃分法修正案不副署、不公布。爭取港湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安說，賴清德總統、閣揆卓榮泰鐵了心，就是要「毀憲亂政」。對於卓榮泰嗆如果被提倒閣，將是他畢生民主勳章。陳說，要在野黨推倒閣是醉翁之意不在酒，希望國會改選才是司馬昭之心。

陳冠安也批，大罷免才大失敗，民進黨現在又想要在野黨提倒閣來讓國會重選，民主是人民作主，不是民進黨作主欸！

「選不贏，就推罷免，罷免輸了不認帳，又要推國會改選？」陳也問，民進黨想用倒閣來推國會改選，不好意思，在野黨不可能隨之起舞。好好尊重民主機制，尊重人民意志，很難嗎？但倘若卓榮泰和鍾佳濱真的覺得現在內閣做得有夠爛，需要被倒閣，根據憲法增修條文，只需要全體立委三分之一以上連署，就可對行政院長提不信任案。青鳥跟網軍側翼不用一直要求藍白提倒閣，民進黨51戰隊只要不一直缺席人數就夠。

陳酸，卓榮泰要的只是被倒閣的民主勳章，卓揆都如此渴望了，那就趕快拜託鍾佳濱和民進黨黨團提不信任案來頒發吧，「自家黨團對自家內閣提倒閣，這畫面真的太美。」反正，在野黨不會奉陪。

倒閣 民進黨 卓榮泰

延伸閱讀

不副署財劃法創憲政首例 卓揆嗆：國會不滿可倒閣

卓榮泰不副署財劃法 南市府支持捍衛財政公平分配正義

卓榮泰不副署財劃法 侯友宜：政治衝突難解僵局

卓榮泰不副署財劃法 陳其邁籲讓憲法法庭運作化解朝野紛爭

相關新聞

卓榮泰不副署嗆不滿可倒閣 陳冠安曝醉翁之意不在酒

行政院宣布財政收支劃分法修正案不副署、不公布。爭取港湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安說，賴清德總統、閣揆卓榮泰鐵了心...

憲政首例！政院不副署財劃法 總統強調法案應在合憲基礎下進行

賴清德總統昨（15）日召開國政茶敘，強調為維護國政推動，各部會應在「合憲基礎」下進行各項法案，確保憲政體制完整。行政院長...

停砍年金爭議 考試院：年改沒本錢踩剎車

賴清德總統昨（15）日召集國政茶敘，考試院長周弘憲會中表示，公教退撫基金餘額才約1兆元，卻已背負近3兆元潛藏債務，這些根...

賴總統批「在野獨裁」：願以合憲方式赴立院國情報告

賴清德總統昨晚間透過錄影對全民喊話，稱在野黨推動一系列立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣；他支持行政院長卓...

新聞眼／卓揆引憲法37條不副署 錯把雞毛當令箭

為反制藍白修正的財劃法，賴清德總統昨天上午舉行國政茶敘，下午即由行政院長卓榮泰舉行「捍衛憲政秩序」記者會。但賴總統姿態做...

憲政爭議添變數 憲法法庭周五將「復活」

憲法訴訟法修正案通過後，憲法法庭因大法官人數不足停擺一年，本周五將作出今年首件判決，在當前國內面臨憲政嚴峻挑戰之際，憲法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。