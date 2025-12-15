快訊

【即時短評】法律該公布 閣揆不副署 權比總統大 朝綱大紊亂？

財劃法何去何從？政院不副署 就要回文給總統府

聯合報／ 記者黃婉婷唐筱恬／台北報導

行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案，該法案何去何從？民進黨人士說，既然未副署法律，行政院僅須執行去年底立法院三讀的新版財劃法，並依此編列中央政府總預算；立院人士指出，立法院送交財劃法三讀公文，總統府公布完法律後，依憲法程序，行政院沒有不副署空間，但若行政院不副署，就要回文給總統府，而非立法院，這是憲政史上首例，完全不知道下一步可以做什麼。

行政院發言人李慧芝指出，十二月十五日是總統依法公布再修版財劃法最後期限，卓揆已表示，為了民主憲政及國家發展，不副署此一法案；行政院已在十一月廿日提出政院版財劃法修正草案，呼籲立法院盡速審議。

李慧芝也說，行政院依預算法規定，在今年八月依照新版財劃法編列一一五年度中央政府總預算，目前新竹縣、新竹市、南投縣、雲林縣、嘉義縣等五個縣市議會已通過地方政府明年度預算，呼籲立法院盡速審議明年度總預算案，讓新興計畫據以執行，不影響國家建設及人民福利。

