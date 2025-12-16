停砍年金爭議 考試院：年改沒本錢踩剎車

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

賴清德總統昨（15）日召集國政茶敘，考試院長周弘憲會中表示，公教退撫基金餘額才約1兆元，卻已背負近3兆元潛藏債務，這些根本問題仍無解方，但立法院此次停砍年金修法，又增加3,600億元的新缺口，也完全沒有指出彌補財源，將使退撫基金財務雪上加霜。

周弘憲表示，此次修法對基金永續帶來傷害，考試院反對這次退撫法修法。儘管2017年年金改革，使基金財務有很大改善，但仍有高達2.96兆元潛藏債務，公、教退撫基金仍會在2049年及2045年用罄。「無法永續」的危機一直存在，年改並沒有踩剎車的本錢。

他表示，這次修法將退休所得拉回2023年替代率，年改不但踩了剎車，還倒退兩年，對基金財務帶來很大傷害，也將導致公教退撫基金提前至2045年及2042年用罄，對於公教族群權益造成傷害，對年輕公教更是不公平。

他表示，「明明知道水庫裡的水十多年後就會枯竭，不但不節約，還設法用得更快一點，讓水庫見底的危機更快來臨」，這就是這次修法的寫照。

為彌補實施個人專戶制的財務缺口，如由政府編列預算分年撥補，公、教總計需3,370億元。而修法停止調降退休所得的新財務缺口，則須3,600億元。兩者合計高達6,970億元。

周弘憲強調，政府負擔將日益沈重，近年政府對公保撥補、及退撫基金撥補和挹注，也各自投入數千億。但目前還不是基金財務最嚴峻時候，根據精算報告，大約在20年後，退撫基金每年收支短差，公教合計會高達2,000億，修法後短差還更擴大，令人憂心。

如果考量其他職業別退撫和保險相關潛藏債務，合計已超過20兆元，遠超過政府預算可支應規模。在還沒找出財務改善方案前，他反對修法擴大財務缺口。

