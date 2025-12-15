快訊

【即時短評】法律該公布 閣揆不副署 權比總統大 朝綱大紊亂？

基隆幫派好友談判破裂！第1槍示威、第2槍擊中右胸致命 檢今晚聲押

卓揆批韓國瑜無視憲法 拒總統邀請

聯合報／ 記者張文馨黃婉婷唐筱恬徐白櫻／連線報導

賴清德總統昨天上午舉行國政茶敘，交流總預算、財劃法與年改等議題，立法院韓國瑜日前婉拒出席。行政院長卓榮泰昨天宣布，行政院不副署、不公布立法院三讀通過的財政收支劃分法，他還將矛頭指向國會說，令人遺憾的是，韓國瑜無視憲法，公然拒絕總統邀請，再次關閉討論與協商合作的大門。韓國瑜辦公室昨對此沒有回應。

不過，立院人士反問，根據憲法第四十四條，總統得召集院際會商，但這次國政茶敘不是邀請五院正副院長，還設定財劃法、總預算等議題，立法院是合議制，院長又不能代表三黨團，韓國瑜對這些議題能表示什麼意見？

熟悉憲政運作實務的政壇人士說，按民進黨邏輯，年改停砍、財劃法的結果是「國家會倒」，但「光是一條一點二五兆軍費，國家豈不是要倒好幾次？」閣揆不副署、不公布重大法案，在前總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文四人主政期間從未出現，點燃憲政災難惡火的其實是賴政府，問題重點是以前總統不會發生，為何賴總統任內會出現？

卓榮泰昨天下午在行政院舉行「捍衛憲政秩序」記者會時表示，立院違憲擴權爭議不斷發生，他多次拜會韓國瑜和立院黨團，賴總統兩度邀集國政會商，希望尋求長治久安之道，令人遺憾的是，韓國瑜無視憲法，公然拒絕總統邀請，再次關上協商合作往前走的道路；政院提出的財劃法修正版本也完全無法排入立法院審查，政院已窮盡憲政救濟各種可能，如今只剩下不副署。

高雄市長陳其邁指出，希望朝野政黨在憲政架構下，盡力溝通尋求共識；憲法法庭被實質凍結是最大癥結，應讓憲法法庭盡快恢復運作，化解朝野爭議。

