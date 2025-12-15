快訊

【即時短評】法律該公布 閣揆不副署 權比總統大 朝綱大紊亂？

學者：不副署違憲 倒閣此路不通

聯合報／ 記者林銘翰林孟潔／台北報導

針對行政院長卓榮泰不副署是否違憲，文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥表示，我國在一九九七年修憲廢除閣揆同意權，當時未同步拿掉行政院長副署權，但根據民主政治的制度設計，一票就否決多數決定，「我認為就是違憲」。中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿說，立法院多數政黨通過的法案，行政院拒絕執行本身就有問題，絕對不能一票否決多數決議，否則乾脆自行請辭下台。

對於卓榮泰反嗆立法院可發動倒閣，可化解目前僵局？曲兆祥指出，這是民進黨政府的首選，目的是改變朝小野大的局面，「民進黨的上上策，當然就是博弈方的下下策」，在野黨根本不會同意，這條路很明顯走不通。張其祿指出，卓榮泰造成國家僵局，應自行請辭下台，絕對不是不副署、也不願意下台。

至於憲法法庭無法運作，曲兆祥表示，問題要回到賴清德總統提名的人選，「如果好到讓在野黨投不下反對票，不就成功了嗎？」張其祿說，提名權在總統手中，但人選必須要被在野黨接受，包括國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）委員、中選會委員人事案都面臨相同問題。

前大法官黃虹霞指出，憲法架構十分詳細，不允許一權獨大，不會讓特定機關主導國家的政策，也不讓任何一個單位違反權力分立原則，行政、立法、司法、考試、監察各院都不能「誰說了算」，均須恪遵憲法。立法院通過的法案，未經行政院長副署，法案即「不生效力」，意指新財劃法就不會成為有效的法律，不生效力的法律，憲法法庭也無法審理。

她說，副署是憲法設計來權力相互制衡的一環，行政院長不能「不如己意」就隨意不副署，若濫用權力，立法院可以透過「倒閣」，提不信任案來制衡行政權，一旦通過倒閣，行政院也可依法請求總統解散國會。

