不副署財劃法創憲政首例 卓揆嗆：國會不滿可倒閣

朝野攻防再激化，行政院長卓榮泰下午宣布不副署立法院三讀通過的財劃法修正案，創憲政首例；卓更揚言，若國會不滿可提不信任案倒閣制衡。在野黨批，當毀憲亂政與獨裁成為事實，就是人民站出來、發出怒吼的時候，不排除上街抗議。

立法院十一月十四日三讀通過財劃法修正案，行政院廿七日提出覆議，十二月五日遭立法院否決，依法總統最遲應在昨日公布法律。

卓加註意見 控修法侵害行政權

不過，賴清德總統昨天上午舉行國政茶敘，要求「確保憲政體制完整」。國政茶敘結束後，卓榮泰回到行政院舉行「捍衛憲政秩序」記者會，直指財劃法修正案侵害行政權，審議過程違反公開透明，若施行會造成國家發展有無可回復的重大危害等三大理由，將依據憲法不副署。

卓榮泰說，他已完成不副署權利並加註意見，包括修法過程與內容悖離民主原則及權力分立，侵害行政權，違憲重大且明顯，他為維護賦予行政院的預算編列權，並承擔施政責任，決定就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法的忠誠。

藍重批賴總統 比尹錫悅更獨裁

國民黨批評，賴總統、卓榮泰必須依照憲法義務公布並執行法律，如今賴卓卻拒絕依法行政，對比南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴遭國會否決後，立刻解除並道歉，賴清德卻將個人意志凌駕在法律及國會之上，「比尹錫悅更獨裁」。

民眾黨團總召黃國昌也表示，當毀憲亂政與獨裁成為事實，就是人民站出來、發出怒吼的時候，不排除上街抗議。

民眾黨主席黃國昌（中）昨天率民眾黨立委，在立法院議場門口表達對行政院不副署財劃法修正案之不滿，並表示不排除上街抗議。記者曾原信／攝影

對於府院就財劃法採取「政院不副署、法律不公布」，對各縣市衝擊巨大。台北市長蔣萬安昨批，此舉不符憲政原則；苗栗縣長鍾東錦更說，「政治應是妥協衝突，不是一直衝突下去，否則沒完沒了」。

卓榮泰指出，依憲政體制，行政、立法爭議應由憲法法庭判決，但立院不合理拉高憲法議決門檻、杯葛大法官人選，導致憲法法庭無法運作，失去弭平憲政爭議能力。卓榮泰說，只要憲法法庭能繼續執行職權，判定違憲與否，很多事都能解決。

藍委：倒閣說 不陪綠玩家家酒

對於外界批評政院濫用行政權，卓將矛頭指向立法院，稱近來行政權將一再被削弱，更批立法院是一院獨裁，從擴權到搶錢，再到破壞憲政體制。卓榮泰說，立法院可依照憲法增修條文規定，對行政院長提出不信任投票；還說「被毀憲亂政的國會倒閣」，將是他畢生民主勳章。

國民黨立院黨團書記長羅智強說：「要提倒閣，請民進黨自己玩，倒了一個卓榮泰，還有千萬個卓榮泰，在野黨絕對不會陪民進黨玩辦家家酒」。