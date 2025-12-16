憲政首例！政院不副署財劃法 總統強調法案應在合憲基礎下進行

賴清德總統昨（15）日召開國政茶敘，強調為維護國政推動，各部會應在「合憲基礎」下進行各項法案，確保憲政體制完整。行政院長卓榮泰隨後召開記者會，宣布針對《財政收支劃分法》，行政院將不副署。這將寫下憲政首例。

行政院依憲法針對財劃法做出「不副署」決定，立法院若有不同意見，也可依照憲法，提出釋憲、甚至提出倒閣；若倒閣通過，卓揆必須請辭，但同時可呈請賴總統解散國會，重新選舉，若走到這一步，朝野對立將更加升溫。

媒體關注，不副署將使行政、立法關係更緊張，若走到倒閣這一步，該如何應對？卓榮泰回應，身為行政院長，若被一個違憲亂政的國會跟政黨提出倒閣不信任案，將會是他畢生的民主勳章，「我願意成為憲法的鬥士，我願意跟勇敢的國人站在一起，走上這條護憲、護國的道路。」

賴總統昨日邀集行政院、考試院茶敘，立法院長韓國瑜婉拒出席，使三院國政茶敘只剩兩院交流。茶敘全程閉門舉行，交流財劃法、公教年金改革等議題。

會後總統府發出新聞稿，賴總統也發表錄影談話。他表示，在野黨強行通過的財劃法版本，一旦開始實施，中央政府明年將被迫舉債高達5,638億元。反年改法案若實施，全體國人須額外付出近7,000億元填補年金基金缺口，平均每人要付3萬元，勞保也淪為犧牲品。

卓榮泰昨日宣布不副署立院修正通過的財劃法，直指修法過程與內容違反民主程序與權力分立，侵害行政權，違憲疑慮重大。他說，修法恐迫使政府大幅舉債、排擠國防、AI建設與社福支出，衝擊國家發展與財政穩健，因此依憲法第37條行使不副署權，捍衛憲政秩序。