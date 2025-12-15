快訊

基隆幫派好友談判破裂！第1槍示威、第2槍擊中右胸致命 檢今晚聲押

「不副署」怒火燒 藍白揚言上街頭

聯合報／ 記者林銘翰唐筱恬黃婉婷／台北報導
國民黨立法院黨團昨天批評，賴清德總統、行政院長卓榮泰憲政獨裁，公然以行政權凌駕立法權。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團昨天批評，賴清德總統、行政院長卓榮泰憲政獨裁，公然以行政權凌駕立法權。記者潘俊宏／攝影

府院昨宣布「不副署、不公布」財政收支劃分法，引發藍白怒火。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，當毀憲亂政與獨裁成為事實，就是人民站出來、發出怒吼的時候，民眾黨將結合所有力量對抗綠色暴政。媒體詢問，未來是否可能上街抗議？黃國昌說，「沒錯」。立院國民黨團將持續推出民生法案，看行政院長卓榮泰要不要副署，政院若完全不顧憲政運作，藍營將發起人民走上街頭。

綠營人士指出，行政院確定不副署，作為對抗國會修法的工具，從行政院長到立委皆嗆聲藍白提出倒閣，總統就能被動宣告解散國會，綠營算準在野黨不願提出不信任案，行政院動用「副署權」背後除了威嚇藍白，也有迫使在野恢復憲法法庭運作的意涵。

對於卓揆嗆聲國會可倒閣，國民黨立委分析，在野黨若提起倒閣案，總統可順勢解散國會，立法院將空轉六十天進行全面改選，這期間賴清德總統猶如「土皇帝」，更是總統權獨大，而且倒閣完後換下卓榮泰，若換成副閣揆鄭麗君上任，朝野僵局仍然無解；卓榮泰此舉只是在凝聚深綠支持者，難以引發社會大眾共鳴，「國民黨不會奉陪」。

藍營人士指出，立院國民黨團將繼續推出民生法案，包括延長電動車免稅優惠、青年基本法等案，甚至把綠營提出的老農津貼加碼案也拿來審查，看卓揆要不要副署民生法案？若政院持續不副署年金停砍等案，等於完全不顧憲政運作、毀壞法律根基，甚至是架空最高民意機關立法院，在野黨就必須以捍衛法律、憲法為由，發起人民走上街頭。

黃國昌表示，他再次語重心長勸告賴總統與卓揆懸崖勒馬，千萬不要當台灣民主憲政史上的罪人，「你們的惡行將使台灣民主憲政因此蒙羞、留下無法抹去的恥辱與烙印」，民進黨政府若持續一意孤行，終將接受民意的懲罰與歷史審判。

民眾黨團昨發出聲明表示，請賴總統與行政院長卓榮泰停止破壞權力分立原則，尊重國會立法權、預算審查權與人事同意權。台灣民主憲政已經走到歷史的關鍵時刻，賴總統領導的行政權架空立法權、僭越司法權，想要把所有權力集中在一人一身，而且為了與立法院多數黨對抗，不惜在中華民國憲政史上首創惡例，同時卻也將台灣未來的民主憲政推向懸崖。

聲明也指出，如果總統拒絕公布立法院三讀通過的法律、行政院長可以濫用副署制度，「形同放火燒了國會」，連獨裁者都不敢動用的權力，民進黨竟然用來對付立法院，「即便是蔣中正擔任總統時，對於立法院有再多不滿，也不敢用這種方式直接沒收國會通過的法律」，這種事情卻發生在少數總統身上，更是對人民意志最赤裸裸的蔑視。

行政院長卓榮泰（中）昨天率政院官員舉行記者會，宣布不副署立法院三讀通過的財劃法修法。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰（中）昨天率政院官員舉行記者會，宣布不副署立法院三讀通過的財劃法修法。記者葉信菉／攝影

