總統國政茶敘 考試院反對年改踩煞車

聯合報／ 記者鄭媁張文馨／台北報導
賴清德總統（中）昨邀邀行政院、考試院正副院長，在總統府舉行國政茶敘。圖／總統府提供
賴清德總統昨邀行政院、考試院正副院長「國政茶敘」時說，身為總統，負有保護憲政秩序責任，也負有推動國家政策推展之重責大任。針對立法院上周三讀通過的停砍年金修法版本，出席的考試院長周弘憲表示，年改沒有踩煞車的本錢。

立法院長韓國瑜缺席，昨天的國政茶敘出席者包括行政院正副院長卓榮泰鄭麗君、考試院正副院長周弘憲及許舒翔。

針對立院再咨請公布財政收支劃分法修正條文，賴清德總統批示「本法修正破壞財政永續」；行政院院長卓榮泰加註不予副署之意見，以示恪盡憲法忠誠義務與維護國家財政健全之嚴正立場；同時總統並箋函五院院長。

周弘憲則針對停砍年金案表示，考試院反對這次退撫法修法，因公教退撫基金約在廿年後，每年的收支短差會高達兩千億元，在未找出財務改善方案前，反對修法擴大財務缺口。他說，「無法永續」的危機一直存在，年改並沒有踩煞車的本錢。

全國公務人員協會前理事長李來希說，由於政院尚未表態年改案是否會比照不副署，先不預設立場，但退撫法修正完全無違憲疑慮，沒有不公布的道理。

