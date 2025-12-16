聽新聞
0:00 / 0:00

憲政爭議添變數 憲法法庭周五將「復活」

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

憲法訴訟法修正案通過後，憲法法庭大法官人數不足停擺一年，本周五將作出今年首件判決，在當前國內面臨憲政嚴峻挑戰之際，憲法法庭「合法復活」、重新啟動，也為未來相關爭議發展投下新變數。若大法官找到違憲審查新論述，行政院長不副署、總統沒公布的新版財劃法能否聲請釋憲，將成新憲政爭議。

去年底憲訴法修法後，原則上憲法判決應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。前項參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。

如今大法官僅有八人，賴清德總統兩波提名的大法官人選，全被立法院擋下，依照現行法律，憲法法庭無法評議、判決或暫時處分。憲法法庭自去年十月廿八日作出「擬制遺產課稅案」判決後，已逾四百天沒有產出判決。

但憲法法庭官網上的行事曆昨天突然出現本周五（十九日）將開確認文本評議。依過往例子，當天大法官可能在確認文本評議後作成判決，由於是憲訴法新法上路後，首件憲法裁判，引發外界關注。

據了解，周五大法官可能宣判的案件是台中高鐵新市鎮自辦市地重劃區重劃會聲請統一解釋法律及命令案，因評議門檻與釋憲案不同，是憲法法庭能「合法復活」的案件。後續是否連帶就憲訴法聲請案有所突破，也引發外界關注。

憲法法庭截至今年十二月一日為止，共受理九十六件案件，但基於評議秘密，無法透露案件審理進度，或周五可能會宣判的案件內容。

憲法法庭 憲訴法 大法官

延伸閱讀

民進黨：覆議、釋憲走不通 支持政院不副署承擔憲政責任

卓榮泰動用副署權 不副署財劃法成憲政首例

卓榮泰不副署財劃法 陳其邁籲讓憲法法庭運作化解朝野紛爭

卓榮泰不副署財劃法 蔣萬安批「惡意杯葛」：先違憲又喊倒閣 不符憲政原則

相關新聞

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

針對立院再咨請公布財政收支劃分法修正條文，賴清德總統今天批示，本法修正破壞財政永續；行政院院長卓榮泰加註不予副署之意見，...

【即時短評】法律該公布 閣揆不副署 權比總統大 朝綱大紊亂？

為反制藍白修正的財劃法，賴清德總統今天上午舉行國政茶敘，下午即由行政院長卓榮泰舉行「捍衛憲政秩序」記者會。但賴總統姿態做...

影／支持不副署 賴總統：台被推向「立法濫權、在野獨裁」懸崖邊緣

賴清德總統今天上午邀請行政與考試兩院院長參與國政茶敘後，晚間透過錄影對全民喊話，稱在野黨推動一系列濫權立法，釋放危險訊號...

轟「不滿就提倒閣」！卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

行政院宣布不副署再修版財劃法，反制藍白強勢修法。行政院長卓榮泰指出，立法院若有意見，可依憲法賦予權利提出不信任案倒閣；他...

卓榮泰不副署財劃法 蔣萬安批「惡意杯葛」：先違憲又喊倒閣 不符憲政原則

行政院長卓榮泰今宣布，將不予副署藍白再修正版財劃法；若立法院對行政院不副署意見，可以對其提出不信任投票。台北市長蔣萬安表...

賴總統錄影喊話：願以合憲方式 赴立法院國情報告

賴清德總統昨晚間透過錄影對全民喊話，稱在野黨推動一系列立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣；他支持行政院長卓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。