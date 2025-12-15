快訊

【即時短評】法律該公布 閣揆不副署 權比總統大 朝綱大紊亂？

基隆幫派好友談判破裂！第1槍示威、第2槍擊中右胸致命 檢今晚聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】法律該公布 閣揆不副署 權比總統大 朝綱大紊亂？

聯合報／ 記者林河名
行政院長卓榮泰今天宣布，立法院再修版財劃法違憲，他依據憲法「不予副署」，捍衛憲政。圖／取自卓榮泰臉書
行政院長卓榮泰今天宣布，立法院再修版財劃法違憲，他依據憲法「不予副署」，捍衛憲政。圖／取自卓榮泰臉書

為反制藍白修正的財劃法，賴清德總統今天上午舉行國政茶敘，下午即由行政院長卓榮泰舉行「捍衛憲政秩序」記者會。但賴總統姿態做足、卓揆慷慨陳詞，都不能掩飾「破毀憲政秩序」的莽撞作為。

為何「放大絕」選擇憲法第37條不副署？卓榮泰說，政院提出財劃法覆議案，立院不安排行政院說明，拒絕溝通，直接否決再次討論的機會；政院提出的財劃法修正版本也完全無法排入立院委員會審查，到此時，政院已經窮盡憲政救濟各種可能，只剩下「不副署」。

事實上，覆議案未安排行政院說明，是經朝野黨團協商，也經民進黨立院黨團3長的簽字；至於政院版財劃法修正草案未排入院會議程，則是卡在朝野對明年總預算編列及總統赴立院國情報告詢答方式仍有爭議，並非不可協商。光是從上述兩點來看，就可質疑府院是為「不副署」強說詞。

更甭提，憲法第37條的行政院長不副署，主要是用來制衡總統的權力。法務部曾在相關函釋中，引用前大法官林紀東的憲法著作，提及該副署權「宜解為在加強聯繫，使當政務之衝之行政院，於總統之發號施令，均得與聞其事，陳述意見」。

除非閣揆與總統的意見不同，所謂副署，僅是讓閣揆「知悉」之意；如今，卓揆「錯把雞毛當令箭」，對於總統本該依法公布之法律，竟然「不予副署」，形同反客為主，變得比總統更有大權，紊亂朝綱，破壞憲政體制，莫此為甚。

另一實質的影響是，這項已經三讀通過的法律修正案，既已送出立院，卻被政院攔下，如今不上不下，後續何去何從，恐怕連憲法大師都難以解答。這樣的憲政鬧劇，最終也必須由「不副署的閣揆、不公布的總統」負起全部責任。

賴總統的行事風格，從台南市長任內的長期不進議會，就被質疑過於執拗，當時還被監院彈劾。此事不僅藍白齊批，國人搖頭，連民進黨前立委林濁水都大嘆「憲政遊戲玩到這荒唐的地步」，賴卓還有臉說在「護憲」？這難道不是「以確保憲政體制之名，行破毀憲政體制之實」？

行政院 憲政秩序 副署

延伸閱讀

卓榮泰不副署財劃法 南市府支持捍衛財政公平分配正義

卓榮泰不副署財劃法 侯友宜：政治衝突難解僵局

卓榮泰動用副署權 不副署財劃法成憲政首例

卓榮泰不副署財劃法 陳其邁籲讓憲法法庭運作化解朝野紛爭

相關新聞

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

針對立院再咨請公布財政收支劃分法修正條文，賴清德總統今天批示，本法修正破壞財政永續；行政院院長卓榮泰加註不予副署之意見，...

【即時短評】法律該公布 閣揆不副署 權比總統大 朝綱大紊亂？

為反制藍白修正的財劃法，賴清德總統今天上午舉行國政茶敘，下午即由行政院長卓榮泰舉行「捍衛憲政秩序」記者會。但賴總統姿態做...

影／支持不副署 賴總統：台被推向「立法濫權、在野獨裁」懸崖邊緣

賴清德總統今天上午邀請行政與考試兩院院長參與國政茶敘後，晚間透過錄影對全民喊話，稱在野黨推動一系列濫權立法，釋放危險訊號...

轟「不滿就提倒閣」！卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

行政院宣布不副署再修版財劃法，反制藍白強勢修法。行政院長卓榮泰指出，立法院若有意見，可依憲法賦予權利提出不信任案倒閣；他...

卓榮泰不副署財劃法 蔣萬安批「惡意杯葛」：先違憲又喊倒閣 不符憲政原則

行政院長卓榮泰今宣布，將不予副署藍白再修正版財劃法；若立法院對行政院不副署意見，可以對其提出不信任投票。台北市長蔣萬安表...

財劃法何去何從？政院不副署 就要回文給總統府

行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案，該法案何去何從？民進黨人士說，既然未副署法律，行政院僅須執行去年底立法院三讀的新版財劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。