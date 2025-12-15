賴總統示警：濫權立法釋放危險訊號 在野獨裁侵蝕民主

賴清德總統15日於院際國政茶敘後發表錄影談話。他表示，濫權立法正為國家和國人帶來前所未有的威脅。不僅是財劃法與反年改，更令人憂心的是，國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的「濫權立法」。這一連串的修法行動缺乏朝野充分討論，甚至違背憲政原則。

賴總統指出，再過兩個多禮拜就是2026年，但明年度的中央政府總預算案，到現在都還沒有開始審議。最近，印太周邊的情勢，因為中國的各種單邊威脅而進一步升高，攸關我國提升戰力的國防特別預算案，被刻意擱置，政府的重大施政、國家安全的強化面臨停擺。

他表示，在全球供應鏈重整、排除紅色風險的當下，在野黨強行推動了《離島建設條例》的修法，要讓中國的資金、產品，在我國離島「洗產地」；他們也提出了《國籍法》的修法，讓來自中國的新住民在擔任公職時，可以免除必須單一效忠我國的義務。

他提到，在全民厭惡貪污、期待廉政的同時，在野黨正推動修法，除了讓5萬元以下的貪污免除刑責，也將貪污助理費的行為除罪化，甚至更立法要把公費助理的經費直接納入立委的私囊，助理的權益將無從保障。

賴總統也說，選舉的公正攸關民主運作，但在野黨正在強行推動的法案還有《總統副總統選舉罷免法》，企圖將初選的賄選行為合法化，同時修改《公職人員選舉罷免法》，讓受到緩刑的罪犯可以繼續參選，進而左右國家的施政方向。

他強調，這一系列正在加速推動的濫權立法，釋放了一個危險的訊號，如果這些法案都通過並且生效，台灣的安全、民主、經濟、國人的權益，以及社會的公平正義，都將陷入立即的危機。這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

賴總統向立法院提出最誠摯、但也最嚴正的呼籲：請即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案。面對此一新的憲政情勢，他重申，願意依據《憲法增修條文》第4條第3項之規定，以及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。