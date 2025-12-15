賴總統：反年改每人付3萬元、勞保淪犧牲品 財劃法將讓財政崩潰

賴清德總統15日於院際國政茶敘後發表錄影談話。他表示，在野黨強行通過的財劃法版本，一旦開始實施，中央政府明年將被迫舉債高達5,638億元。此外，反年改法案若實施後，全體國人必須額外付出近7千億元填補年金基金缺口，平均每位國人要付3萬元，勞保也將淪為犧牲品。

賴總統表示，立院通過爭議性法案，造成財政失衡、重大國政停擺危機。根據在野黨強行通過的財劃法版本，一旦開始實施，中央政府明年將被迫舉債高達5,638億元，未來也勢必年年如此。這不僅直接違反《公共債務法》的上限規定，更將導致政府財政瀕臨崩潰。

他強調，這不是單純的數字遊戲，意味著：過去幾年，國家在長照、幼托、青年教育、經濟發展和國防安全的重大國政項目，都將面臨難以推動甚至停擺，而每年被掏空的數千億國家資源，則淪為胡亂分配下，缺乏監督、沒有施政項目的空白支票。

賴總統也重申，年金改革不能走回頭路。過去推動年金改革，目標只有一個：確保年金永續，讓世世代代都領得到。但是上周五，反年改的法案也在立法院被強行通過。

他提醒，大家都應該記得，前總統馬英九在2013年示警年金制度再不改革，就像一定會墜崖的火車。後來在前總統蔡英文的領導下，集眾人之力，在2018年成功地讓這列火車步上正軌。然而，現在這列火車又被轉向衝向懸崖。

賴總統指出，這個反年改法案實施後，年金將提早破產，全體國人必須額外付出將近7千億元來填補年金基金缺口，平均每位國人要付出3萬元。勞保、農保和國民年金，以及許多重大的福利施政，將因此成為犧牲品。

賴總統說，他身為總統，面對此一憲政時刻，必須維護憲政體制、守護國家、保護人民。

考量立法院強行通過的財劃法，對憲法權力分立、對國家財政、對國民權益，都將造成重大且立即的傷害。行政院卓榮泰院長依據《憲法》第37條所賦予的權力，已經決定不予副署，堅決阻止違憲亂政法案生效，展現對憲法的忠誠、維護國家及全民福祉的決心。他支持這樣的決定。