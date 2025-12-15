快訊

【即時短評】法律該公布 閣揆不副署 權比總統大 朝綱大紊亂？

基隆幫派好友談判破裂！第1槍示威、第2槍擊中右胸致命 檢今晚聲押

賴總統：反年改每人付3萬元、勞保淪犧牲品 財劃法將讓財政崩潰

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統15日於院際國政茶敘後發表錄影談話。記者萬于甄／攝影
賴清德總統15日於院際國政茶敘後發表錄影談話。記者萬于甄／攝影

賴清德總統15日於院際國政茶敘後發表錄影談話。他表示，在野黨強行通過的財劃法版本，一旦開始實施，中央政府明年將被迫舉債高達5,638億元。此外，反年改法案若實施後，全體國人必須額外付出近7千億元填補年金基金缺口，平均每位國人要付3萬元，勞保也將淪為犧牲品。

賴總統表示，立院通過爭議性法案，造成財政失衡、重大國政停擺危機。根據在野黨強行通過的財劃法版本，一旦開始實施，中央政府明年將被迫舉債高達5,638億元，未來也勢必年年如此。這不僅直接違反《公共債務法》的上限規定，更將導致政府財政瀕臨崩潰。

他強調，這不是單純的數字遊戲，意味著：過去幾年，國家在長照、幼托、青年教育、經濟發展和國防安全的重大國政項目，都將面臨難以推動甚至停擺，而每年被掏空的數千億國家資源，則淪為胡亂分配下，缺乏監督、沒有施政項目的空白支票。

賴總統也重申，年金改革不能走回頭路。過去推動年金改革，目標只有一個：確保年金永續，讓世世代代都領得到。但是上周五，反年改的法案也在立法院被強行通過。

他提醒，大家都應該記得，前總統馬英九在2013年示警年金制度再不改革，就像一定會墜崖的火車。後來在前總統蔡英文的領導下，集眾人之力，在2018年成功地讓這列火車步上正軌。然而，現在這列火車又被轉向衝向懸崖。

賴總統指出，這個反年改法案實施後，年金將提早破產，全體國人必須額外付出將近7千億元來填補年金基金缺口，平均每位國人要付出3萬元。勞保、農保和國民年金，以及許多重大的福利施政，將因此成為犧牲品。

賴總統說，他身為總統，面對此一憲政時刻，必須維護憲政體制、守護國家、保護人民。

考量立法院強行通過的財劃法，對憲法權力分立、對國家財政、對國民權益，都將造成重大且立即的傷害。行政院卓榮泰院長依據《憲法》第37條所賦予的權力，已經決定不予副署，堅決阻止違憲亂政法案生效，展現對憲法的忠誠、維護國家及全民福祉的決心。他支持這樣的決定。

年金改革 財劃法 國民年金

延伸閱讀

卓榮泰不副署財劃法 南市府支持捍衛財政公平分配正義

修正離島公式版財劃法已公告 政院仍盼儘速審議院版

卓榮泰不副署財劃法 侯友宜：政治衝突難解僵局

卓榮泰動用副署權 不副署財劃法成憲政首例

相關新聞

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

針對立院再咨請公布財政收支劃分法修正條文，賴清德總統今天批示，本法修正破壞財政永續；行政院院長卓榮泰加註不予副署之意見，...

【即時短評】法律該公布 閣揆不副署 權比總統大 朝綱大紊亂？

為反制藍白修正的財劃法，賴清德總統今天上午舉行國政茶敘，下午即由行政院長卓榮泰舉行「捍衛憲政秩序」記者會。但賴總統姿態做...

影／支持不副署 賴總統：台被推向「立法濫權、在野獨裁」懸崖邊緣

賴清德總統今天上午邀請行政與考試兩院院長參與國政茶敘後，晚間透過錄影對全民喊話，稱在野黨推動一系列濫權立法，釋放危險訊號...

轟「不滿就提倒閣」！卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

行政院宣布不副署再修版財劃法，反制藍白強勢修法。行政院長卓榮泰指出，立法院若有意見，可依憲法賦予權利提出不信任案倒閣；他...

卓榮泰不副署財劃法 蔣萬安批「惡意杯葛」：先違憲又喊倒閣 不符憲政原則

行政院長卓榮泰今宣布，將不予副署藍白再修正版財劃法；若立法院對行政院不副署意見，可以對其提出不信任投票。台北市長蔣萬安表...

財劃法何去何從？政院不副署 就要回文給總統府

行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案，該法案何去何從？民進黨人士說，既然未副署法律，行政院僅須執行去年底立法院三讀的新版財劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。