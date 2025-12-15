影／支持不副署 賴總統：台被推向「立法濫權、在野獨裁」懸崖邊緣

賴清德總統今天上午邀請行政與考試兩院院長參與國政茶敘後，晚間透過錄影對全民喊話，稱在野黨推動一系列濫權立法，釋放危險訊號，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣；他重申支持行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案的決定，呼籲立院即刻撤回傷害國家的爭議法案，他願赴立法院國情報告。

總統府晚間公布賴總統約9分鐘的錄影談話，提到財劃法讓中央政府明年起被迫舉債超過5000億元，長照、幼托、經濟發展和國防等重大國政項目都將面臨難以推動甚至停擺，數千億元的國家資源淪為胡亂分配、缺乏監督的空白支票。

賴總統說，卓榮泰已經決定不副署，堅決阻止違憲亂政的法案生效，「我支持這樣的決定」。

賴總統也指出，年金改革不能走回頭路；反年改法案上周五在立法院被強行通過，現在這列火車又被轉向衝向懸崖，年金將提早破產，全體國人要額外付出近7000億元來填補年金基金的缺口。

此外，賴總統說，濫權立法正為國家和國人帶來前所未有的威脅。

賴總統表示，除財劃法和反年改修法之外，國會正推動一系列濫權立法，明年度中央政府總預算案到現在還沒開始審議；離島建設條例的修法要讓中國資金與產品在台灣離島洗產地；國籍法修正讓來自中國的新住民在擔任公職時，可以免除必須單一效忠我國的義務。

針對最近的助理費除罪化議題，賴總統說，在野黨正推動修法，除了讓5萬元以下的貪汙免除刑責，也將貪汙助理費的行為除罪化，甚至更立法要把公費助理的經費直接納入立委的私囊，助理的權益將無從保障；在野黨推動修正總統副總統選舉罷免法，企圖將初選的賄選行為合法化，同時修改公職人員選舉罷免法，讓受到緩刑的罪犯可以繼續參選，進而左右國家的施政方向。

賴總統說，這一系列正在加速推動的濫權立法，釋放了一個危險的訊號，那就是如果這些法案都通過並且生效，台灣的安全、台灣的民主、台灣的經濟、國人的權益，以及社會的公平正義，都將陷入立即的危機；這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

賴總統表示，台灣是全球民主陣營的關鍵樞紐，台灣的穩定牽動全球，不能讓錯誤百出的法律削弱台灣的競爭力，更不能讓國際社會對台灣失去信心。

賴總統說，他必須維護憲政體制、守護國家並保護人民，除了支持卓榮泰的決定外，他也要呼籲立法院即刻撤回爭議法案；「面對此一新的憲政情勢，我要重申，我願意依據憲法增修條文第4條第3項之規定，以及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。」

賴總統說，捍衛憲政秩序，就是捍衛民主臺灣；守住財政紀律，就是守住國家的命脈；他邀請所有國人與他一起堅守這條防線，共同為國家的發展努力，讓台灣繼續在世界舞台上昂首前進。