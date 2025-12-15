立院咨請公布財劃法再修正 賴總統批示：破壞財政永續
總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統15日在公布財政收支劃分法修正條文令文案批示「本法修正破壞財政永續」；嗣行政院長卓榮泰加註不予副署之意見，以示恪盡憲法忠誠義務與維護國家財政健全之嚴正立場；同時賴總統並箋函五院院長。
郭雅慧說明，賴總統批示內容如下：
「前次修法已有侵犯行政權之虞，行政院已聲請釋憲在案。此次修法不僅削弱中央財政，影響施政決策，且擴大中央地方垂直及水平分配不均，破壞財政永續，加劇排擠政府推動重要民生政策，阻損守護國家安全及因應天然災變之能力。
各方允應在合憲途徑下，建構兼顧中央財政韌性與地方均衡發展，讓國家能長治久安之制度。」
郭雅慧同時說明，卓榮泰加註意見為：
「依憲法第37條規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署。而在憲法上，本院與立法院分別有預算提案權與議決權，以形成國家預算秩序。惟立法院本次修正財劃法，過程與內容悖離民主原則及權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。
是本人為維護憲法賦予之預算編列權並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法之忠誠。」
郭雅慧補充，立法院在今年11月14日三讀通過修正財政收支劃分法，經行政院移請立法院覆議後，立法院於12月5日投票表決維持原決議，同日咨請賴總統公布。
