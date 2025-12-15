快訊

無照騎黃牌重機自撞墜橋 勤益科大學生魂斷台中路口

明天清晨低溫仍下探10度 周三起2地慎防較大雨勢

岩崎茂任台政務顧問…陸方怒提制裁 我外交部回應了

立院咨請公布財劃法再修正 賴總統批示：破壞財政永續

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供

總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統15日在公布財政收支劃分法修正條文令文案批示「本法修正破壞財政永續」；嗣行政院長卓榮泰加註不予副署之意見，以示恪盡憲法忠誠義務與維護國家財政健全之嚴正立場；同時賴總統並箋函五院院長。

郭雅慧說明，賴總統批示內容如下：

「前次修法已有侵犯行政權之虞，行政院已聲請釋憲在案。此次修法不僅削弱中央財政，影響施政決策，且擴大中央地方垂直及水平分配不均，破壞財政永續，加劇排擠政府推動重要民生政策，阻損守護國家安全及因應天然災變之能力。

各方允應在合憲途徑下，建構兼顧中央財政韌性與地方均衡發展，讓國家能長治久安之制度。」

郭雅慧同時說明，卓榮泰加註意見為：

「依憲法第37條規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署。而在憲法上，本院與立法院分別有預算提案權與議決權，以形成國家預算秩序。惟立法院本次修正財劃法，過程與內容悖離民主原則及權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。

是本人為維護憲法賦予之預算編列權並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法之忠誠。」

郭雅慧補充，立法院在今年11月14日三讀通過修正財政收支劃分法，經行政院移請立法院覆議後，立法院於12月5日投票表決維持原決議，同日咨請賴總統公布。

立法院 財劃法 卓榮泰

延伸閱讀

賴總統邀三院國政茶敘…韓國瑜表達「不克出席」 總統府：意外與不解

執行副總統交管遭撞重傷 北榮院長曝宜蘭員警現況「還有長路要走」

員警支援蕭美琴交管受重傷 總統府：持續關心 給予協助

川普簽署「台灣保證實施法案」 總統府表達歡迎與感謝

相關新聞

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

針對立院再咨請公布財政收支劃分法修正條文，賴清德總統今天批示，本法修正破壞財政永續；行政院院長卓榮泰加註不予副署之意見，...

轟「不滿就提倒閣」！卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

行政院宣布不副署再修版財劃法，反制藍白強勢修法。行政院長卓榮泰指出，立法院若有意見，可依憲法賦予權利提出不信任案倒閣；他...

卓榮泰不副署財劃法 蔣萬安批「惡意杯葛」：先違憲又喊倒閣 不符憲政原則

行政院長卓榮泰今宣布，將不予副署藍白再修正版財劃法；若立法院對行政院不副署意見，可以對其提出不信任投票。台北市長蔣萬安表...

卓榮泰不副署財劃法 南市府支持捍衛財政公平分配正義

行政院長卓榮泰今天動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，台南市政府對此表示，支持行政院基於「...

立院咨請公布財劃法再修正 賴總統批示：破壞財政永續

總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統15日在公布財政收支劃分法修正條文令文案批示「本法修正破壞財政永續」；嗣行政院長卓榮泰...

修正離島公式版財劃法已公告 政院仍盼儘速審議院版

因應現行財劃法離島公式分配爭議問題，立法院會11月21日三讀通過新一版財劃法修法，法案在12月3日已經總統賴清德公告生效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。