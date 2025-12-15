卓榮泰不副署財劃法引發朝野對立 陳其邁：憲法法庭要盡快恢復運作

行政院長卓榮泰宣布不副署立法院11月14日三讀的財劃法版本，民進黨高雄立委邱議瑩、賴瑞隆先後皆表達支持行政院。高雄市長陳其邁表示，希望朝野政黨在憲政架構下，盡力溝通尋求共識；憲法法庭被實質動凍結是最大癥結，應讓憲法法庭盡快恢復運作，化解朝野爭議。

民進黨高市議會「南方問政聯盟」發起搶救憲法法庭活動，聯盟表示，立法院11月14日三讀通過財劃法部分條文後，行政院及財政部已公開提出窒礙難行及對國家整體財政影響的疑慮。此類攸關國家財政分配與地方發展權益的重大修法，一旦涉及合憲爭議，理應回到憲政制度核心，由憲法法庭進行審視與裁決，方能確保制度運作符合憲政原則、維護各地公平發展。

然而在立法院修正憲訴法後，憲法法庭去年底癱瘓至今，為此「南方問政聯盟」今天宣布開設電子連署站，呼籲市民支持廢止憲法法庭法官人數門檻限制的公投連署。

針對相關爭議，高雄市長陳其邁表示，面對朝野僵局，朝野政黨都應該在憲政架構下，盡力溝通尋求共識，解決的方向需要符合台灣的憲政體制以及民主機制。

陳其邁說，這個爭議起因在於立法院修正憲訴法，憲法法庭被實質凍結，導致朝野爭議無法解決，這是最大的癥結，「我想最重要的是，應讓憲法法庭儘快恢復運作，化解朝野爭議」。

陳其邁指出，民眾期待重大建設及民生法案要能繼續推進，同時強化國防保護自己，立法過程不要造成台灣空轉、內耗。