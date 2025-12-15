修正離島公式版財劃法已公告 政院仍盼儘速審議院版

因應現行財劃法離島公式分配爭議問題，立法院會11月21日三讀通過新一版財劃法修法，法案在12月3日已經總統賴清德公告生效。行政院則強調，院版財劃法符合憲法、地方自治等精神，也合乎公債法的規定，是目前最大共識版本，希望立院能儘速審議。

朝野這一年來針對財劃法攻防不斷，立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，藍白11月14日再度三讀通過修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整，隨後在野再於11月21日聯手三讀通過新一版財劃法，解決去年底版本離島計算公式的爭議；政院除提出院版財劃法版本送立法院審議，同時也認為11月14日的三讀版本窒礙難行，在覆議未果後，今天確定不副署，11月14日三讀版本無法生效。

不過，在野11月21日三讀通過的新一版財劃法，法案在12月3日已經賴總統公告、生效，也獲得行政院長卓榮泰的副署。

去年底修正、目前正在施行的財劃法，因為離島公式問題，導致有新台幣345億元的統籌分配稅款無法分配，在野黨聯手在11月21日三讀通過的新一版財劃法，主要就是修正離島公式爭議，針對普通統籌分配稅款分配額度的計算方式，三讀條文明定，在計算直轄市、縣市的各項分配權數中，均加入「不含離島」等文字；而在計算離島三縣市的各項分配權數中，均把「占全部直轄市及縣（市）」的文字，修改為「占離島三縣（市）」。

另外，三讀條文也明定，今天修正的第16條之1的施行日期，溯及至今年3月21日起生效。

對於修正離島公式的財劃法已公告生效一事，行政院發言人李慧芝回覆記者提問時表示，現版財劃法存在水平分配不公平、垂直分配不合理等問題，儘管政院勉強編製明年度中央政府總預算，但難以解決地方不均衡以及中央量能縮減等問題。

李慧芝說，院版財劃法修正草案已在今年11月20日送請立法院審議，不僅符合憲法、財政收支劃分法以及地方自治的精神，也合乎公債法的規定，目前是獲得最大共識的版本，希望立法院能夠儘速審議院版財劃法，在地方獲得更多財源、強化自治精神的同時，也能讓中央也能保有足夠量能推動國家建設。