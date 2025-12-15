快訊

無照騎黃牌重機自撞墜橋 勤益科大學生魂斷台中路口

明天清晨低溫仍下探10度 周三起2地慎防較大雨勢

岩崎茂任台政務顧問…陸方怒提制裁 我外交部回應了

「不開心就不守法」財劃法不副署 國民黨批賴政府比尹錫悅更獨裁

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨嚴正呼籲賴清德、卓榮泰，應恪遵中華民國法治，善盡憲法忠誠義務，前有南韓尹錫悅為鑑，成為國際大笑話，賴卓勿一錯再錯，淪為中華民國歷史罪人。圖／取自國民黨臉書
國民黨嚴正呼籲賴清德、卓榮泰，應恪遵中華民國法治，善盡憲法忠誠義務，前有南韓尹錫悅為鑑，成為國際大笑話，賴卓勿一錯再錯，淪為中華民國歷史罪人。圖／取自國民黨臉書

行政院卓榮泰今天宣布不副署財劃法國民黨批評，憲法寫得清清楚楚，賴清德總統、卓榮泰必須依照憲法義務公布並執行法律，如今賴卓卻拒絕依法行政，對比南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴遭國會否決後，立刻解除並道歉，賴清德卻將個人意志凌駕在法律及國會之上，比尹錫悅更獨裁。

國民黨指出，立法院三讀通過財劃法修正後，卓榮泰提覆議遭否決，依照中華民國憲法第72條規定「總統『應』於收到後十日內公布之」，即賴總統最遲必須在今日公布法律；另依照憲法增修條文第3條「覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長『應』即接受該決議」。

國民黨表示，對於立法院三讀通過的法律，若賴清德、卓榮泰選擇不副署、不公布、不執行，就是昭告天下「只要我賴政府不開心，就可以不守法！」若執政者帶頭藐視法治，該如何要求人民？我國將走向前所未見的憲政崩壞。

國民黨表示，憲法法庭無法運行，罪魁禍首就是賴清德，身為總統卻提不出人民可接受的大法官，還反過來指責在野黨，根本是「自己生病卻叫別人吃藥」。賴清德如今以行政權否決立法權，甚至超越司法拒絕公布法律，無視行政、立法、司法三權分立原則，只想三權一體、遂行實質獨裁。

國民黨嚴正呼籲賴清德、卓榮泰，應恪遵中華民國法治，善盡憲法忠誠義務，前有南韓尹錫悅為鑑，成為國際大笑話，賴卓勿一錯再錯，淪為中華民國歷史罪人。

憲法法庭 賴清德 國民黨 卓榮泰 財劃法 行政院 尹錫悅

延伸閱讀

卓榮泰拍板不副署財劃法 中市府籲儘速執行增地方財源

卓榮泰拍板「不副署」 國民黨立委轟：向台灣民主法治宣戰

矛頭轉向國會！卓榮泰揪韓國瑜「無視憲法」拒絕國政會商邀請：令人遺憾

卓榮泰宣布不副署財劃法 強調憲法設有不信任案制衡

相關新聞

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

針對立院再咨請公布財政收支劃分法修正條文，賴清德總統今天批示，本法修正破壞財政永續；行政院院長卓榮泰加註不予副署之意見，...

轟「不滿就提倒閣」！卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

行政院宣布不副署再修版財劃法，反制藍白強勢修法。行政院長卓榮泰指出，立法院若有意見，可依憲法賦予權利提出不信任案倒閣；他...

卓榮泰不副署財劃法 蔣萬安批「惡意杯葛」：先違憲又喊倒閣 不符憲政原則

行政院長卓榮泰今宣布，將不予副署藍白再修正版財劃法；若立法院對行政院不副署意見，可以對其提出不信任投票。台北市長蔣萬安表...

卓榮泰不副署財劃法 南市府支持捍衛財政公平分配正義

行政院長卓榮泰今天動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，台南市政府對此表示，支持行政院基於「...

立院咨請公布財劃法再修正 賴總統批示：破壞財政永續

總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統15日在公布財政收支劃分法修正條文令文案批示「本法修正破壞財政永續」；嗣行政院長卓榮泰...

修正離島公式版財劃法已公告 政院仍盼儘速審議院版

因應現行財劃法離島公式分配爭議問題，立法院會11月21日三讀通過新一版財劃法修法，法案在12月3日已經總統賴清德公告生效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。