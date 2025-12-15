快訊

無照騎黃牌重機自撞墜橋 勤益科大學生魂斷台中路口

明天清晨低溫仍下探10度 周三起2地慎防較大雨勢

岩崎茂任台政務顧問…陸方怒提制裁 我外交部回應了

卓榮泰不副署財劃法 侯友宜：政治衝突難解僵局

中央社／ 新北15日電
行政院長卓榮泰今天宣布不副署財政收支劃分法，新北市長侯友宜表示，訴諸政治衝突無法解決僵局；新北市政府財政局長陳榮貴說，不影響新北市府115年度總預算案編列。聯合報資料照，記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰今天宣布不副署財政收支劃分法，新北市長侯友宜表示，訴諸政治衝突無法解決僵局；新北市政府財政局長陳榮貴說，不影響新北市府115年度總預算案編列。聯合報資料照，記者葉信菉／攝影

行政院長卓榮泰今天宣布不副署財政收支劃分法，新北市長侯友宜表示，訴諸政治衝突無法解決僵局；新北市政府財政局長陳榮貴說，不影響新北市府115年度總預算案編列。

此外，苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗財政仍受中央控管，殷切寄望盡快實施財劃法，改善地方財政，順利推動縣政。財劃法修法已三讀通過，應先實施，如果有檢討必要再檢討改進，「政治應該是妥協衝突，而不是一直衝突下去，沒完沒了」，現在僵住，唯有總統賴清德有足夠高度化解；如果一直朝野對抗，非國家、百姓之福。

卓榮泰稍早舉行記者會說，新版財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依憲法不予副署。

新北市府透過訊息告訴媒體，侯友宜表示，市府立場很清楚，就是確保市民最需要的福利與建設持續推動。

陳榮貴告訴中央社記者，以目前情況，不影響115年度新北總預算案編列，計畫型補助及一般型補助應依預算法規定，可照前一年度金額補助撥款。

財政收支劃分法 財劃法 侯友宜 副署 卓榮泰 修法

延伸閱讀

卓榮泰拍板不副署財劃法 中市府籲儘速執行增地方財源

卓榮泰拍板「不副署」 國民黨立委轟：向台灣民主法治宣戰

矛頭轉向國會！卓榮泰揪韓國瑜「無視憲法」拒絕國政會商邀請：令人遺憾

卓榮泰宣布不副署財劃法 強調憲法設有不信任案制衡

相關新聞

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

針對立院再咨請公布財政收支劃分法修正條文，賴清德總統今天批示，本法修正破壞財政永續；行政院院長卓榮泰加註不予副署之意見，...

轟「不滿就提倒閣」！卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

行政院宣布不副署再修版財劃法，反制藍白強勢修法。行政院長卓榮泰指出，立法院若有意見，可依憲法賦予權利提出不信任案倒閣；他...

卓榮泰不副署財劃法 蔣萬安批「惡意杯葛」：先違憲又喊倒閣 不符憲政原則

行政院長卓榮泰今宣布，將不予副署藍白再修正版財劃法；若立法院對行政院不副署意見，可以對其提出不信任投票。台北市長蔣萬安表...

卓榮泰不副署財劃法 南市府支持捍衛財政公平分配正義

行政院長卓榮泰今天動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，台南市政府對此表示，支持行政院基於「...

立院咨請公布財劃法再修正 賴總統批示：破壞財政永續

總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統15日在公布財政收支劃分法修正條文令文案批示「本法修正破壞財政永續」；嗣行政院長卓榮泰...

修正離島公式版財劃法已公告 政院仍盼儘速審議院版

因應現行財劃法離島公式分配爭議問題，立法院會11月21日三讀通過新一版財劃法修法，法案在12月3日已經總統賴清德公告生效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。