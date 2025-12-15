卓榮泰不副署財劃法 侯友宜：政治衝突難解僵局
行政院長卓榮泰今天宣布不副署財政收支劃分法，新北市長侯友宜表示，訴諸政治衝突無法解決僵局；新北市政府財政局長陳榮貴說，不影響新北市府115年度總預算案編列。
此外，苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗財政仍受中央控管，殷切寄望盡快實施財劃法，改善地方財政，順利推動縣政。財劃法修法已三讀通過，應先實施，如果有檢討必要再檢討改進，「政治應該是妥協衝突，而不是一直衝突下去，沒完沒了」，現在僵住，唯有總統賴清德有足夠高度化解；如果一直朝野對抗，非國家、百姓之福。
卓榮泰稍早舉行記者會說，新版財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依憲法不予副署。
新北市府透過訊息告訴媒體，侯友宜表示，市府立場很清楚，就是確保市民最需要的福利與建設持續推動。
陳榮貴告訴中央社記者，以目前情況，不影響115年度新北總預算案編列，計畫型補助及一般型補助應依預算法規定，可照前一年度金額補助撥款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言