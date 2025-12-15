民進黨：覆議、釋憲走不通 支持政院不副署承擔憲政責任

行政院長卓榮泰今天決定不副署財劃法修正案，民進黨表示，行政院有責任捍衛憲法權力分立原則，有責任堅守「國民主權、民主原則、依法行政」，當覆議和釋憲都走不通，政院能尋求的救濟就是「不副署」，支持卓榮泰善盡職責，承擔憲法賦予的憲政責任。

依據程序，立法院11月14日三讀通過的財劃法版本，最晚須於今天公告。不過，卓榮泰舉行「捍衛憲政秩序」記者會表示，此版本的財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲政。

民進黨指出，覆議、釋憲、不副署是3種行政院可依據憲法規定提出的救濟方式。不副署是依「憲法」第37條規定，總統公布立法院通過的法案時，行政院長必須副署以示負責；如果行政院長覺得法案明顯違憲或窒礙難行，可以「不副署」，但必須負起相對應政治責任，即可能要面對立院提出「不信任案」倒閣的後果。

民進黨表示，藍白把持的立法院，屢屢否決覆議案，甚至在否決前連給行政院長說明的機會也不願意。在國會擴權法案被憲法法庭宣告違憲後，藍白更直接修改憲法訴訟法，透過也有違憲疑慮的高門檻，癱瘓憲法法庭的運作。

民進黨說，覆議和釋憲都走不通，行政院能尋求的救濟就是「不副署」，民進黨支持卓榮泰善盡職責，承擔憲法賦予的憲政責任。