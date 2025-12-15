卓榮泰不副署財劃法 陳其邁籲讓憲法法庭運作化解朝野紛爭

快訊

中央社／ 高雄15日電
高雄市長陳其邁。聯合報記者／劉學聖 攝影
高雄市長陳其邁。聯合報記者／劉學聖 攝影

立法院11月14日三讀的財劃法版本，依程序最晚須於今天公告。不過，行政院長卓榮泰下午表示，將依據憲法不予副署；高雄市長陳其邁表示，應讓憲法法庭儘快恢復運作，化解朝野爭議。

陳其邁今天向中央社記者回應表示，面對朝野僵局，朝野政黨都應在憲政架構下，盡力溝通尋求共識，解決方向需要符合台灣的憲政體制及民主機制。

陳其邁說，這個爭議起因在於立法院修正憲訴法，憲法法庭被實質凍結，導致朝野爭議無法解決，這是最大癥結，「我想最重要的是，應讓憲法法庭儘快恢復運作，化解朝野爭議。」

陳其邁指出，民眾期待重大建設及民生法案要能繼續推進，同時強化國防保護自己，立法過程不要造成台灣空轉、內耗。

此外，民進黨立委邱議瑩今天也透過新聞稿表示，藍白癱瘓憲法法庭，甚至修惡法，讓國家財政、公平正義受到非常大的挑戰及威脅；她支持行政院提出相對應做法，希望能夠維持國家憲政秩序，把國家導入正軌。

民進黨立委賴瑞隆今天召開記者會表示，藍白惡修財劃法造成重大爭議，此惡法重北輕南、重藍輕綠，將重創高雄建設；他並指出，在多項憲政手段幾近用盡後，全力支持行政院以「不副署」等各方案阻止惡法上路。

憲法法庭 行政院 朝野 陳其邁 財劃法 民進黨

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

針對立院再咨請公布財政收支劃分法修正條文，賴清德總統今天批示，本法修正破壞財政永續；行政院院長卓榮泰加註不予副署之意見，...

轟「不滿就提倒閣」！卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

行政院宣布不副署再修版財劃法，反制藍白強勢修法。行政院長卓榮泰指出，立法院若有意見，可依憲法賦予權利提出不信任案倒閣；他...

卓榮泰不副署財劃法 蔣萬安批「惡意杯葛」：先違憲又喊倒閣 不符憲政原則

行政院長卓榮泰今宣布，將不予副署藍白再修正版財劃法；若立法院對行政院不副署意見，可以對其提出不信任投票。台北市長蔣萬安表...

卓榮泰不副署財劃法 南市府支持捍衛財政公平分配正義

行政院長卓榮泰今天動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，台南市政府對此表示，支持行政院基於「...

立院咨請公布財劃法再修正 賴總統批示：破壞財政永續

總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統15日在公布財政收支劃分法修正條文令文案批示「本法修正破壞財政永續」；嗣行政院長卓榮泰...

修正離島公式版財劃法已公告 政院仍盼儘速審議院版

因應現行財劃法離島公式分配爭議問題，立法院會11月21日三讀通過新一版財劃法修法，法案在12月3日已經總統賴清德公告生效...

