快訊

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

川普緊急關稅漏洞大！台僅23%商品遭課稅 美主要貿易夥伴中最低

檢察官論告涉圖利、收賄 柯文哲庭畢吐了「這幾句話」離去

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰拍板財劃法不副署 蔣萬安曝這些財源將衝擊嚴重

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者陳正興／攝影 本報資料照片
台北市長蔣萬安。記者陳正興／攝影 本報資料照片

行政院宣布不副署再修版財劃法，院長卓榮泰今天親自說明，批再修版財劃法有三大違憲，稱政院只剩下不副署這條路。台北市長蔣萬安表示，依憲法規定、還有憲政原理，行政院本來就應該要來執行，但現在如果行政院執意不執行，確實會對台北市造成嚴重的衝擊。

蔣萬安今天赴議會總質詢，總質詢後，蔣萬安被媒體堵訪行政院不副署、不公布再修版財劃法。蔣說，對台北市衝擊將相當大，包括原本議會也都有在關注，如北市多發得442億元統籌分配稅款、及以後各項建設。但現在很顯然，若行政院不執行，北市府就沒有辦法依照財劃法修法，獲得分配到的該有統籌分配稅款。

另外，蔣萬安也提到，行政院先前也已經修改，中央對一般補助款的計算公式、改為審查制，也就是各部會已有做一些刪減，及未來很多需要透過申請、各部會同意的補助，及刪減很多計畫補助款，所以市府還必須再重新盤點未來相關財源，及後續推動的各項市政建設。

媒體也追問蔣，對於卓院長嗆不滿就倒閣？是否要硬幹？蔣萬安僅回答「謝謝」。

行政院 蔣萬安 財劃法 卓榮泰 財政收支劃分法

延伸閱讀

卓榮泰拍板不副署財劃法 中市府籲儘速執行增地方財源

轟「不滿就提倒閣」！卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

矛頭轉向國會！卓榮泰揪韓國瑜「無視憲法」拒絕國政會商邀請：令人遺憾

財劃法傳不副署 蔣萬安籲政院依憲法執行

相關新聞

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

針對立院再咨請公布財政收支劃分法修正條文，賴清德總統今天批示，本法修正破壞財政永續；行政院院長卓榮泰加註不予副署之意見，...

憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

今天是總統是依法公布藍白再修正版財劃法的日子，行政院長卓榮泰今天親上火線宣布，他將依照憲法第37條，不予副署本次修法；若...

卓榮泰不副署財劃法 蔣萬安批「惡意杯葛」：先違憲又喊倒閣 不符憲政原則

行政院長卓榮泰今宣布，將不予副署藍白再修正版財劃法；若立法院對行政院不副署意見，可以對其提出不信任投票。台北市長蔣萬安表...

矛頭轉向國會！卓榮泰揪韓國瑜「無視憲法」拒絕國政會商邀請：令人遺憾

行政院長卓榮泰今天（15日）下午宣布，針對立法院三讀通過財政收支劃分法的修法，行政院不副署、法律不公布；他在下午的記者會...

綠營稱不副署屬合憲手段？學者嘆權力「武器化」：憲法法庭恐空轉3年

總統賴清德、行政院長卓榮泰及民進黨立法院黨團口徑一致，指卓榮泰行使憲法賦予的「不副署」權力，使立法院再修正通過的「財政收...

幕後／若副署國家會倒？立院人士：光1.25兆軍費就倒好幾次

據傳府院擬拍板財劃法不副署，政壇熟悉憲改修憲、總統、行政、立法實務運作的人士說，按民進黨的邏輯，年改停砍、財劃法「國家會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。