卓榮泰拍板財劃法不副署 蔣萬安曝這些財源將衝擊嚴重

行政院宣布不副署再修版財劃法，院長卓榮泰今天親自說明，批再修版財劃法有三大違憲，稱政院只剩下不副署這條路。台北市長蔣萬安表示，依憲法規定、還有憲政原理，行政院本來就應該要來執行，但現在如果行政院執意不執行，確實會對台北市造成嚴重的衝擊。

蔣萬安今天赴議會總質詢，總質詢後，蔣萬安被媒體堵訪行政院不副署、不公布再修版財劃法。蔣說，對台北市衝擊將相當大，包括原本議會也都有在關注，如北市多發得442億元統籌分配稅款、及以後各項建設。但現在很顯然，若行政院不執行，北市府就沒有辦法依照財劃法修法，獲得分配到的該有統籌分配稅款。

另外，蔣萬安也提到，行政院先前也已經修改，中央對一般補助款的計算公式、改為審查制，也就是各部會已有做一些刪減，及未來很多需要透過申請、各部會同意的補助，及刪減很多計畫補助款，所以市府還必須再重新盤點未來相關財源，及後續推動的各項市政建設。

媒體也追問蔣，對於卓院長嗆不滿就倒閣？是否要硬幹？蔣萬安僅回答「謝謝」。