卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

川普緊急關稅漏洞大！台僅23%商品遭課稅 美主要貿易夥伴中最低

檢察官論告涉圖利、收賄 柯文哲庭畢吐了「這幾句話」離去

卓榮泰拍板不副署財劃法 中市府籲儘速執行增地方財源

中央社／ 台中15日電
行政院長卓榮泰（右三）今率政院官員舉行「捍衛憲政秩序」記者會，親上火線表示不副署本次財劃法修法。聯合報記者／葉信菉 攝影
行政院長卓榮泰（右三）今率政院官員舉行「捍衛憲政秩序」記者會，親上火線表示不副署本次財劃法修法。聯合報記者／葉信菉 攝影

再修版財政收支劃分法行政院卓榮泰今天拍板不副署台中市政府表示，再修版財劃法已由立法院三讀通過，籲行政院儘速執行，以實質增裕地方財源。

依據程序，立法院11月14日三讀的財劃法版本，最晚須於今天公告。不過，行政院長卓榮泰下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會表示，此版本財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論之民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲政。

台中市政府財政局對此表示，11月14日立法院三讀通過再修版財政收支劃分法，保障各地方政府獲配中央補助的比率及額度。

市府籲請行政院儘速執行，以落實解決修法前地方自有財源普遍不足困境，實質增裕地方財源，提高地方財政自主權並加速建設發展。

行政院 財政收支劃分法 財劃法 立法院 卓榮泰 副署 修法 台中市 憲政秩序

延伸閱讀

卓榮泰拍板「不副署」 國民黨立委轟：向台灣民主法治宣戰

卓榮泰稱再修版財劃法有三大違憲 政院只剩下不副署這條路

轟「不滿就提倒閣」！卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

財劃法不副署卓榮泰稱憲政守門人 蔣萬安反應曝1句話回應

相關新聞

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

針對立院再咨請公布財政收支劃分法修正條文，賴清德總統今天批示，本法修正破壞財政永續；行政院院長卓榮泰加註不予副署之意見，...

憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

今天是總統是依法公布藍白再修正版財劃法的日子，行政院長卓榮泰今天親上火線宣布，他將依照憲法第37條，不予副署本次修法；若...

卓榮泰不副署財劃法 蔣萬安批「惡意杯葛」：先違憲又喊倒閣 不符憲政原則

行政院長卓榮泰今宣布，將不予副署藍白再修正版財劃法；若立法院對行政院不副署意見，可以對其提出不信任投票。台北市長蔣萬安表...

矛頭轉向國會！卓榮泰揪韓國瑜「無視憲法」拒絕國政會商邀請：令人遺憾

行政院長卓榮泰今天（15日）下午宣布，針對立法院三讀通過財政收支劃分法的修法，行政院不副署、法律不公布；他在下午的記者會...

綠營稱不副署屬合憲手段？學者嘆權力「武器化」：憲法法庭恐空轉3年

總統賴清德、行政院長卓榮泰及民進黨立法院黨團口徑一致，指卓榮泰行使憲法賦予的「不副署」權力，使立法院再修正通過的「財政收...

幕後／若副署國家會倒？立院人士：光1.25兆軍費就倒好幾次

據傳府院擬拍板財劃法不副署，政壇熟悉憲改修憲、總統、行政、立法實務運作的人士說，按民進黨的邏輯，年改停砍、財劃法「國家會...

