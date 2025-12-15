卓榮泰拍板不副署財劃法 中市府籲儘速執行增地方財源

再修版財政收支劃分法，行政院長卓榮泰今天拍板不副署；台中市政府表示，再修版財劃法已由立法院三讀通過，籲行政院儘速執行，以實質增裕地方財源。

依據程序，立法院11月14日三讀的財劃法版本，最晚須於今天公告。不過，行政院長卓榮泰下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會表示，此版本財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論之民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲政。

台中市政府財政局對此表示，11月14日立法院三讀通過再修版財政收支劃分法，保障各地方政府獲配中央補助的比率及額度。

市府籲請行政院儘速執行，以落實解決修法前地方自有財源普遍不足困境，實質增裕地方財源，提高地方財政自主權並加速建設發展。