卓榮泰拍板「不副署」 國民黨立委轟：向台灣民主法治宣戰

行政院長卓榮泰拍板「不副署財劃法」，國民黨立委王鴻薇批評，卓已經違憲，還說要做「憲法守門人」，卓昨天發的黑白照代表著跟自己過去的良心告別；國民黨立委洪孟楷也說，此舉是公然挑戰憲政體制、否定國會民意，直接向台灣民主法治宣戰。

總統賴清德依法應在今天公布再修正版財劃法，行政院長卓榮泰今天親上火線宣布，他將依照憲法第37條，不予副署本次修法；若立法院對行政院不副署有意見，立法院可以依照憲法增修條文規定，對行政院長提出不信任投票來制衡。

王鴻薇表示，財劃法修法已經經過行政院提出覆議，且被立法院否決，根據憲法增修條文規定，行政院必須要接受並執行該法案，但卓榮泰卻完全違反憲法條文。卓榮泰昨天發文黑白照，說自己要做「憲法守門人」，但都已經違反憲法條文，那到底是哪門子的憲法守門人？該黑白照也代表卓榮泰跟自己過去的良心告別，如此黑白照只是個大笑話而已。

洪孟楷批評，這不是單純的政治表態，而是行政權公然挑戰憲政體制、否定國會民意，直接向台灣民主法治宣戰；並非與在野黨叫板，而是行政凌駕立法、否認依法完成的立法程序，當法律只因行政首長一句話就可以拒絕執行，請問台灣的法治還剩下什麼？

洪孟楷指出，更諷刺的是，這樣的作為不只打臉依法公告的總統，也背離社會主流民意，叫「綠共」真的剛好而已，因為源自這種想做就做、不想做就不做的權力心態，當行政院長可以選擇性服從法律，憲政分際與民主制衡形同虛設。

洪孟楷抨擊，過去有嗆聲民代的院長，現在更出現拒絕執行法律的院長。政治攻防終會過去，但對民主法治造成的傷害，將永遠留在中華民國的憲政史上，這不是政黨之爭，而是體制之危，民進黨執政下讓台灣民主法治徹底淪陷。