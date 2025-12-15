卓榮泰稱再修版財劃法有三大違憲 政院只剩下不副署這條路

行政院 宣布不副署再修版 財劃法 ，反制藍白強勢修法。行政院長 卓榮泰 批評該修法違憲，違反憲法權力分立侵害行政權、也違反公開透明討論原則，施行將對國家造成無可回復的重大危害；他並提出不副署的三項理由，強調政院已窮盡憲政救濟的各項可能，只剩下不副署這一條路。

卓榮泰今天親上火線，率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵等政院官員舉行「捍衛憲政秩序」記者會。他說，行政院是憲政機關，有義務履行憲法；依憲政體制，行政與立法兩院爭議理應由憲法法庭處理，但立法院修正憲法訴訟法、多次杯葛總統所提大法官人選，導致憲法法庭無法運作。

卓榮泰進一步說，他身為行政院長須以不副署來堅守三大民主憲政，第一，行政院有責任捍衛憲法權力分立原則，憲法規定行政院提出預算、立法院議決預算，立法院明顯違反憲法，使明年度預算需舉債2646億元，大幅增加政府支出，排擠其他施政支出，侵犯行政院提出預算權利。

他批評，本屆立法院在野黨團這一年來意圖擴權，從立法院職權行使法擴權遭憲法法庭宣告違憲，到禁伐條例、憲法訴訟法、114年中央政府總預算案，以及警察人員人事條例、軍人待遇條例，以及此次財劃法再修正案，每項都涉及違憲，但憲法法庭被迫失能，造成當前憲政僵局。

他質疑，這等同於立法院，既能制定預算又能議決預算，失去民主制衡。若行政院沒有堅定捍衛行政權，立法院等同是球員兼裁判。

「第二、行政院有責任堅守國民主權、民主原則、依法行政！」卓榮泰續指，再修版財劃法未經委員會逐條審查，逕付二讀後，在黨團協商沒有共識的情況下強行表決，不符民主原則，侵害國民主權。

卓榮泰續指，行政院已制定115年度總預算送入立法院審查，卻在程序中要求立刻適用再修正的財劃法，在歲入無法增加情形下，須全數舉債支應，舉債額度將達5600億元，占總預算歲出總額之比率達17.1％，違反公共債務法所定15％上限，等同要求行政院違法編列預算。

最後，卓榮泰提到，第三，行政院有責任確保「國家發展及財政穩健」。再修版財劃法若不是違法舉債，就會排擠既定的施政工作，造成國家損害的政治責任，將無以歸咎，且修法後各縣市財源分配不公，將造成城鄉差距擴大，這種劫貧濟富、違背公義的事，政院不容許發生。