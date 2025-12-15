轟「不滿就提倒閣」！卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

行政院 宣布不 副署 再修版 財劃法 ，反制藍白強勢 修法 。行政院長 卓榮泰 指出， 立法院 若有意見，可依憲法賦予權利提出不信任案 倒閣 ；他更直呼，若被毀憲亂政的國會和政黨提出倒閣，將會是他畢生的民主勳章，「我願意成為護憲鬥士，跟勇敢的國人站在一起，走上護國護憲道路」。

對於在野質疑「不副署法律」是獨裁作法，卓榮泰批評，獨裁是一個人、一個機關做決定後，沒有任何方式能制衡才叫獨裁；近來行政權將一再被削弱，他直呼立法院就是一院獨大、一院獨裁，從擴權到搶錢，再到破壞憲政體制，行政院已善盡各種可能。

政務委員林明昕表示，立法院突襲式修法程序無視公開透明與討論的需要，悖離民主原則，在憲法學理上稱為多數暴力、國會獨裁，行政院不副署絕非獨裁，而是要反制立院；若立院自認沒有違憲，面對行政院不副署，立院還有聲請釋憲和提出不信任案可以做；一旦三權或五權之間沒有可以制裁的話，才叫做獨裁。

面對在野攻勢，卓榮泰說，過去他僅在立法院大聲質詢時會用力回覆，很少主動跟立法院進行不必要的對立，也多次不拘形式拜會立法院長韓國瑜及各黨團，就是盼想出解決之道，但到目前為止，所有努力都沒有一件達成，還被立法院突襲修法，讓他深感無奈。

卓榮泰重申，若立法院對行政院不副署有意見，可依憲法增修條文提出不信任案倒閣，也因有後續救濟方式，就不叫行政院獨裁；意即，不信任案是憲法賦予國會的救濟機制，不副署也是憲法賦予行政院長的救濟機制。

至於憲法法庭若恢復運作，是否能解決朝野僵局，卓榮泰說「還是可以」，只要憲法法庭能繼續執行職權，判定違憲與否，很多事情都能解決，如果立法院用立法專橫剝奪大法官同意權、提高開會門檻，使其無法運作，立法院自己要負起毀憲的責任。