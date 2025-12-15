批卓榮泰自行詮釋憲法「留憲政惡名」 國民黨：支持黨團正常運作

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長卓榮泰今率政院官員舉行「捍衛憲政秩序」記者會，親上火線表示不副署本次財劃法修法。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰今率政院官員舉行「捍衛憲政秩序」記者會，親上火線表示不副署本次財劃法修法。記者葉信菉／攝影

行政院卓榮泰今宣布，針對立法院11月14日三讀的財劃法版本，將依據憲法不予副署。國民黨表示，卓榮泰自行詮釋憲法，拒絕執行國會決議，以政治力介入，扭曲憲法、敗壞法治國精神，將在憲政史上留下永遠的惡名。

對於賴清德總統今天召集行政院及考試院正副院長國政茶敘，國民黨發言人牛煦庭表示，今天的「院際協商」只是逢場作戲，完全不尊重立法院。立法院長韓國瑜已清楚表示，若事涉特定主題，應先行院內溝通，這代表立院對此事的重視與慎重，但府方顯然不當一回事，即便立院缺席，依然持續選擇閉門造車，邁向「行政獨裁」的司馬昭之心，路人皆知。

牛煦庭表示，國會依正當議事程序，以多數通過的法令，而覆議結果，也維持原決議，行政院當然應該接受。卓榮泰自行詮釋憲法，拒絕執行國會決議，以政治力介入，扭曲憲法、敗壞法治國精神，將在憲政史上留下永遠的惡名。

牛煦庭表示，國民黨不會隨著民進黨的惡意政治操作起舞。大罷免完封的結果已經再次確認民意走向，執政黨但凡還有民主素養，都應該虛心接受朝小野大的事實。黨中央始終支持國民黨團正常運作，監督政府、為民喉舌。

