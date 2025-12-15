賴瑞隆揪高雄議員赴捷運黃線工地 以行動支持行政院「不副署」

今天是依法公布藍白再修正版財劃法的最終日，行政院長卓榮泰宣布不副署，民進黨立委賴瑞隆會同四位民進黨籍議員前往捷運黃線施工工地開記者會表達支持行政院立場，他表示，藍白財劃法是惡法，重北輕南、重藍輕綠，將重創高雄建設，市民絕不接受。另批國民黨柯志恩已經五次背叛高雄人，要出來說清楚、講明白。

賴瑞隆會同高市議員何權峰、湯詠瑜、黃彥毓、張勝富及市議員參選人蔡秉璁在鳳山澄清路召開記者會。賴瑞隆說，藍白主導的財劃法導致高雄軌道建設短少103億元，捷運黃線、紅線路竹岡山延伸線及小港林園線都會受影響。

賴瑞隆表示，藍白通過的財劃法違反區域公平正義，台北增加400多億元，卻讓高雄實質損失200多億元，對高雄不公，也是違法、違憲的財劃法。

賴瑞隆強調，重北輕南的財劃法犧牲高雄，高雄人絕對不接受，高雄立委、議員及高雄人會全力支持行政院以不副署的方式來守護高雄建設、高雄利益。